новости
новости
Регистрация
В Туле завершился ремонт дороги на Одоевском шоссе
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле завершился ремонт дороги на Одоевском шоссе

Подрядчик отремонтировал около 4 км дорожного покрытия.

Одоевского шоссе привели в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Специалисты подрядной организации ООО «ДСК-108»  отремонтировали дорожное покрытие, установили бортовые камни и обустроили смотровые колодцы.

На прилегающей территории сделаны пешеходные тротуары и остановочные площадки, отремонтированы съезды, нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки и ограждение. Кстати, переход в районе дома № 108, о котором мы писали несколько дней назад, тоже «доведён до ума».

Общая стоимость проведённых работ – порядка 121 млн рублей, длина отремонтированного участка – около 4 км. Комиссия из числа сотрудников администрации, общественников, контролирующих органов и представителей компании-подрядчика, подписала акт приёмки работ без каких-либо замечаний.

Всего в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Туле ремонтируют 17 участков дорог общей протяженностью свыше 21 км и площадью больше 290000 квадратных метров. Общая стоимость работ по муниципальному контракту – 534 млн рублей. Работы на 10 объектах полностью завершены и приняты. Ремонт и благоустройство оставшихся участков планируется завершить к 1 октября.

Галерея
Ремонт дороги на Одоевском шоссе, Фото: 1
Ремонт дороги на Одоевском шоссе, Фото: 2
Ремонт дороги на Одоевском шоссе, Фото: 3
Ремонт дороги на Одоевском шоссе, Фото: 4
Ремонт дороги на Одоевском шоссе, Фото: 5
Ремонт дороги на Одоевском шоссе, Фото: 6
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:17 +4
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыприемка работремонт дорогинацпроект Безопасные и качественные дороги
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Депутаты откорректировали бюджет Тульской области
Депутаты откорректировали бюджет Тульской области
Депутаты нового созыва Тульской облдумы – о планах работы
Депутаты нового созыва Тульской облдумы – о планах работы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.