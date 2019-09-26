В Туле завершился ремонт дороги на Одоевском шоссе

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Одоевского шоссе привели в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Специалисты подрядной организации ООО «ДСК-108» отремонтировали дорожное покрытие, установили бортовые камни и обустроили смотровые колодцы.

На прилегающей территории сделаны пешеходные тротуары и остановочные площадки, отремонтированы съезды, нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки и ограждение. Кстати, переход в районе дома № 108, о котором мы писали несколько дней назад, тоже «доведён до ума».

Общая стоимость проведённых работ – порядка 121 млн рублей, длина отремонтированного участка – около 4 км. Комиссия из числа сотрудников администрации, общественников, контролирующих органов и представителей компании-подрядчика, подписала акт приёмки работ без каких-либо замечаний.

Всего в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Туле ремонтируют 17 участков дорог общей протяженностью свыше 21 км и площадью больше 290000 квадратных метров. Общая стоимость работ по муниципальному контракту – 534 млн рублей. Работы на 10 объектах полностью завершены и приняты. Ремонт и благоустройство оставшихся участков планируется завершить к 1 октября.