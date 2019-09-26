Депутаты нового созыва Тульской облдумы – о планах работы

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В комитет по государственному строительству, безопасности и местному самоуправлению вошли Сергей Белов, Светлана Белоус, Денис Бычков, Владимир Коптельцев, Николай Попов. Председателем стал Денис Бычков, его замом – Светлана Белоус.

Галина Алешина, Дмитрий Афоничев, Виктория Ермакова, Илья Курилов, Дмитрий Коженкин, Андрей Мазов и Илья Степанов образовали комитет по экономической политике и финансам. Председателем комитета избрана Галина Алешина, ее замом стала Виктория Ермакова.

Комитет по вопросам собственности и земельным отношениям сформировал в составе: Егор Атанов, Александр Ермаков, Михаил Иванцов, Илья Киндеев, Александр Ковалев, Юрий Моисеев. Комитет возглавил Юрий Моисеев, его замом депутаты избрали самого молодого депутата нового созыва Илью Киндеева.

В состав комитета по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству вошли Сергей Гребенщиков, Михаил Грязев, Юрий Кондрашов, Александр Савенков, Сергей Судницын и Юрий Цкипури. Председателем комитета стал Юрий Цкипури, его замом – Сергей Гребенщиков.

Самым «женским» по составу оказался комитет по социальной политике. В него вошли Марина Белькова, Елена Гребнева, Марина Левина, Екатерина Толстая, Алексей Альховик, Михаил Демин, Алексей Эрк. Комитет, по итогам голосования, возглавила Марина Левина, ее заместителем избрана Елена Гребнева.

В состав комиссии по регламенту и депутатской этике вошли: Галина Алешина, Марина Левина, Юрий Моисеев, Николай Попов, Екатерина Толстая и Сергей Судницын. На должность председателя депутаты избрали Николая Попова.

– Я депутат-новичок, – говорит Александр Ковалев, генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск», депутат Тульской облдумы VII созыва. – Первое впечатление от думы очень положительное, настроение рабочее. Позиции у всех конструктивные, четкая направленность на работу. Я представляю в Думе тульскую промышленность, у меня немалый – 35 лет! – опыт хозяйственника. И этим опытом можно и нужно делиться. Депутаты думы VI созыва приняли целый пакет законов, направленных на создание комфортного инвестиционного климата в регионе. Считаю, наша задача, и моя в том числе, продолжать начатое. Чтобы повышалась инвестиционная привлекательность региона. Чтобы были созданы условия и для местного бизнеса, в том числе и малого, не только крупного, расти и развиваться. А бюрократические и прочие барьеры были минимизированы.

Марина Левина, в еще недалеком прошлом зампред правительства региона, теперь будет заниматься социальной сферой как законодатель:

– Я работаю в социальной сфере не один десяток лет. Но в предвыборный период открыла для себя много нового. И это здорово, потому что в своей новой работе буду руководствоваться не только имеющимся опытом, но и наказами туляков, которые получила в округе. Для меня очень близок посыл губернатора – что работать надо открыто, во главу угла ставить конкретного человека с его конкретными запросами, а не «типизировать» проблему. Сегодня туляков волнует качество воды и состояние окружающей среды, инфраструктура, в том числе газификация, доступность интернета и состояние дорог. Все задачи мы будем решать совместно с исполнительной властью, органами местного самоуправления и, самое главное, с активными гражданами и общественными организациями. Будем работать неустанно, много и заинтересованно – на благо туляков!

– Я представляю в облдуме не только Тульский оружейный завод и оборонку, а вообще реальный сектор экономики. Пока не готов сказать конкретно, какие законопроекты буду инициировать, хотя идеи есть. И речь не только об оборонной промышленности, – заявил Илья Курилов, гендиректор ПАО «Тульский оружейный завод», депутат ТОД VII созыва.

Екатерина Толстая, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна», стала депутатом облдумы второй созыв подряд. По словам Екатерины Толстой, она работала в комитете по социальной политике и опять выбрала этот комитет:

– Благодарю жителей Узловского района за оказанное мне доверие. У меня есть проекты, которые я вела в прошлом созыве, буду их продолжать и развивать. Например, между «Ясной Поляной» и Узловским районом действует соглашение о культурном сотрудничестве – мы обмениваемся выставками и театральными коллективами. В думе уже много лет работает проект «Сохраним Ясную поляну для будущих поколений». Мы, сотрудники Ясной поляны, благодарны депутатам за реальную помощь в восстановлении мемориального леса – они посадили несколько тысяч деревьев во всех уголках усадьбы. У меня есть и новая идея – начать восстанавливать старинные яблоневые сады в Ясной Поляне.

Для Алексея Эрка, главного стоматолога Тульской области, мандат депутата – это новый вызов.

– Депутатский статус для меня – это признание и доверие моих избирателей. Признаюсь, что это еще и тяжелый труд. Я погрузился в проблемы людей, которые надо решать. Их, на мой взгляд, можно разделить на две большие части – те, где требуется организатор, и те, которые требуют системной работы в новых форматах. Такой проблемой, например, для меня как депутата и моих избирателей – жителей Киреевского района, являются брошенные расселенные аварийные дома. Таких домов на территории района более 450. Еще один пример – проект «Улыбка детства», который можно и нужно масштабировать на всю область.

По словам Алексея Эрка, для него стали открытием встречи с активистами в глубинке:

– Они оказались очень полезными и для моей профессиональной деятельности. Например, мы теперь иначе организуем выезды мобильных врачебных бригад. Раньше мы организовывали выезды врачей по заявкам местной власти или фельдшеров ФАПов. А теперь делаем это по заявкам старост населенных пунктов – и на приемы приходит в разы больше пациентов, эффективность выездов повысилась!

Ранее о своих планах рассказали руководители партийных фракций. Напомним, возглавлять Тульскую областную Думу седьмого созыва будет Сергей Харитонов, занимавший пост председателя закса в прошлом созыве.