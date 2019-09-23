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На Одоевском шоссе машины «перелетают» через пешеходный переход
Кадр из видео

На Одоевском шоссе машины «перелетают» через пешеходный переход

Дорожники оборудовали искусственную неровность но, судя по всему, забыли установить соответствующие знаки.

В одном из тульских интернет-пабликов появилось видео, снятое в районе дома № 108 по Одоевскому шоссе. По словам туляков, недавно там начали оборудовать переход – на опасном участке дороги уже не раз происходили ДТП с участием пешеходов.

Дорожники оборудовали искусственную неровность, но забыли установить соответствующие знаки и нанести разметку – в результате автомобили, движущиеся не большой скорости, буквально «перелетают» через переход, что также может стать причиной серьёзных аварий.

Публикация дополнена в 20.09. UPD: Как сообщили в пресс-службе администрации Тулы, работы на данном объекте не завершены, комиссионную приёмку он не прошёл. Не позднее 25 сентября подрядчик нанесёт дорожную разметку и установит необходимые предупреждающие знаки.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:38 +5
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Место
ТулаОдоевское шоссе

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