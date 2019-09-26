В Тульской облдуме 7-го созыва образованы одна комиссия и пять комитетов

26 сентября на первом заседании Тульской областной Думы 7-го созыва объявили об организации пяти профильных комитетов и комиссии по этике — точно так же, как было в думе предыдущего созыва.

В каждом комитете может быть от пяти до семи депутатов. Причем они сами подают заявления, в какой именно комитет они хотят войти.

Комитет по госстроительству, безопасности и местному самоуправлению возглавил Денис Бычков, его замом будет Светлана Белоус. Также сюда вошли Сергей Белов, Владимир Коптельцев, Николай Попов.

В комитет по вопросам собственности и земельным отношениям вошли Александр Ермаков, Михаил Иванцов, Егор Атанов, Александр Ковалев. Председателем стал Юрий Моисеев, его заместитель — Илья Киндеев.

В комитет по социальной политике вошли Алексей Альховик, Марина Белькова, Михаил Демин, Екатерина Толстая и Алексей Эрк. Председателем будет Марина Левина, ее зам — Елена Гребнева.

Председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству — Юрий Цкипури, его заместитель — Сергей Гребенщиков. Также в комитет вошли Михаил Грязев, Юрий Кондрашов, Сергей Судницын.

В комитет по экономической политике и финансам вошли Дмитрий Афоничев, Илья Курилов, Дмитрий Коженкин, Илья Степанов, Андрей Мазов. Председателем стала Галина Алешина, ее заместитель — Виктория Ермакова.

В комиссию по регламенту и депутатской этики вошла Галина Алешина, Марина Левина, Юрий Моисеев, Екатерина Толстая, Сергей Судницын. Председателем назначен Николай Попов.

Руководители комитетов и их замы будут работать на освобожденной основе, то есть за зарплату.