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За тульскими маршрутками-нарушителями следит скрытый патруль ГИБДД
Фото из архива Myslo.

За тульскими маршрутками-нарушителями следит скрытый патруль ГИБДД

На всех нарушителей составили административные протоколы.

25 сентября для профилактики аварийности с участием пассажирских автобусов и маршруток, предупреждения и пресечения нарушений ПДД сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по г.Туле работали в областном центре в составе скрытого патруля.  
 
В ходе проведения мероприятия были выявлены такие нарушения:
  • пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук,
  • нарушения правил проезда перекрестков,
  • перевозка пассажиров сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, по всем выявленным нарушениям водители привлечены к административной ответственности.
 
Работа с использованием возможностей скрытого патруля будет проводиться и в дальнейшем.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:45 +7
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