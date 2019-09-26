Фото из архива Myslo.
За тульскими маршрутками-нарушителями следит скрытый патруль ГИБДД
На всех нарушителей составили административные протоколы.
25 сентября для профилактики аварийности с участием пассажирских автобусов и маршруток, предупреждения и пресечения нарушений ПДД сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по г.Туле работали в областном центре в составе скрытого патруля.
В ходе проведения мероприятия были выявлены такие нарушения:
- пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук,
- нарушения правил проезда перекрестков,
- перевозка пассажиров сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, по всем выявленным нарушениям водители привлечены к административной ответственности.
Работа с использованием возможностей скрытого патруля будет проводиться и в дальнейшем.
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