За тульскими маршрутками-нарушителями следит скрытый патруль ГИБДД

Фото из архива Myslo.

На всех нарушителей составили административные протоколы.

25 сентября для профилактики аварийности с участием пассажирских автобусов и маршруток, предупреждения и пресечения нарушений ПДД сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по г.Туле работали в областном центре в составе скрытого патруля.

В ходе проведения мероприятия были выявлены такие нарушения:

пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук,

нарушения правил проезда перекрестков,

перевозка пассажиров сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, по всем выявленным нарушениям водители привлечены к административной ответственности.

Работа с использованием возможностей скрытого патруля будет проводиться и в дальнейшем.