Сергей Харитонов стал председателем Тульской облдумы 7-го созыва

Эту должность он занял во второй раз.

Сегодня, 26 сентября, на первом заседании Тульской областной Думы VII созыва присутствуют 35 из избранных 36 депутатов. Не явился депутат Александр Савенков. Ведет заседание старейший депутат Тульской областной Думы Николай Кузьмич Попов.

С приветствием к депутатам обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Много новых лиц — это руководители предприятий, представители СМИ, образования, сельского хозяйства. Представлена вся палитра профессий. Представлено семь партий. Это означает, что будет учтены все мнения и взгляды на развитие региона. Главное — обращения граждан. Не хочется говорить об очевидных вещах, это задачи, поставленные Президентом. В центре внимания должны оставаться вопросы образования, здравоохранения, ЖКХ, развития предпринимательской деятельности, дороги. Скоро нам предстоит рассмотреть бюджет на 2020 год. Он должен позволить региону развиваться и выполнять все социальные обязательства.

Взгляды у нас могут быть разными, но цель одна — работа на благо жителей и региона.

Решения ваши должны быть направлены на создание и развитие по всем основным направлениям. Самое главное, в спорах не заниматься самопиаром, а предлагать механизмы решения задач. Мы должны перезагрузить отношения областной думы с губернатором и правительством. Мы готовы быть ближе. Каждый должен задуматься о критериях работы. Нужен упор на личное общение с гражданами. Именно жители выставят нам самые строгие оценки. Доверие необходимо изо дня в день доказывать делами и поступками. Здоровья вам, успехов, выполнения задач, которые ставит заказчик и ещё более сложной — диверсификации производства. А всем успешной работы. В добрый путь!

На заседании также выступил председатель облизбиркома Павел Веселов. Он подтвердил, что нынешний состав облдумы — самый многопартийный из всех заксобраний регионов РФ. Он пожелал депутатам, чтобы принимаемые ими законы были направлены на повышение качества жизни туляков.

Депутаты определились с руководителями партийных фракций в облдуме: фракцию «Единой России» возглавил Николай Воробьев, ЛДПР — Александр Балберов, «Справедливой России» — Сергей Гребенщиков, «Партии пенсионеров» — Виктория Ермакова, «Коммунистов России» — Юрий Моисеев, КПРФ — Александр Савенков.

Тайным голосованием депутаты избрали председателя облдумы. Единогласно был выбран Сергей Харитонов. Эту должность он занял во второй раз.

- То, что будет переформатировано взаимодействие органов власти, для граждан важно. Теперь нам предстоит пройти ответственную дорогу по повышению депутатского профессионализма. Каждый депутат — патриот. Будем помнить, что Тульская земля — земля силы и талантов, сильных людей. Сделаю всё, чтобы облдума работала продуктивно на благо туляков, — сказал Сергей Харитонов.

В качестве сенатора от Тульской облдумы 7-го созыва в Совет Федерации единороссы предложили Игоря Панченко. Тайным голосованием депутаты избрали его на эту должность: 34 голоса было «за» и один — «против». Он будет представлять облдуму в Совете Федерации 5 лет.