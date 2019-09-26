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В Тульской области будет работать горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ

В Тульской области будет работать горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ

Получить консультацию специалистов смогут жители всех районов региона.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что с наступлением осени начинается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Необходимо уже сейчас необходимо позаботиться о своем здоровье и принять необходимые профилактические меры.

С 1 по 16 октября в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» будет работать профильная горячая линия. Специалисты расскажут, где можно сделать прививку против гриппа, какие штаммы входят в состав вакцины, как правильно носить маску и что делать в случае заражения.

Консультации можно получить с 9.00 до 16.00 по следующим телефонам:

  • в Туле, Киреевском, Суворовском, и Дубенском районах по телефонам: 37-30-77, 37-07-06, 37-33-25, 37-48-32, 22-37-56, 22-36-01, 8(48763)2-03-47, 8(48763)2-48-96,
  • в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753)4-09-09, 8(48753)4-09-07, 8(48753)4-05-35,
  • в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741)6-54-56, 8(48741)6-53-86,
  • в Новомосковске, Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762)6-45-81, (48762)6-50-70, (48762)6-56-62,
  • в Щекинском, Плавском, Белевском, Одоевском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751)5-33-81, 8(48755)2-20-66, (48742)4-16-10.

Также получить консультацию специалиста можно по электронной почте: epid@71.rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@mail.ru.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:53 +2
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