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В 2019 году в ДТП на тульских дорогах погибли четверо детей
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В 2019 году в ДТП на тульских дорогах погибли четверо детей

В городском Центре образования № 1 прошло областное родительское собрание по вопросам обеспечения безопасности учащихся.

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции с представителями общественности и педагогов всех муниципальных образований региона. Также в собрании приняли участие сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области, регионального правительства и других государственных органов.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции рассказали о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на территории региона, основных факторах риска и нововведениях в профильном законодательстве.

– Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом в Тульской области остается напряженной. В текущем году произошло четыре трагичных ДТП – погибли маленькие участники дорожного движения. В большинстве случаев в автоавариях с участием детей виноваты взрослые. Практически в 70% ДТП с участием несовершеннолетних, дети были пассажирами транспортных средств – их безопасность напрямую зависела от водителя», – отметила руководитель группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области Анастасия Фетисова.

Полицейские регулярно проводят профилактические мероприятия для детей – игровые занятия и обучающие лекции по вопросам ПДД, а также напоминают взрослым, что безопасность маленьких пассажиров целиком и полностью зависит от них.

Уважаемые родители, помните: безопасность детей – в ваших руках!

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:15 +2
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Люди
Анастасия Фетисова
Место
Тула

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