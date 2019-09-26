В 2019 году в ДТП на тульских дорогах погибли четверо детей

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции с представителями общественности и педагогов всех муниципальных образований региона. Также в собрании приняли участие сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области, регионального правительства и других государственных органов.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции рассказали о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на территории региона, основных факторах риска и нововведениях в профильном законодательстве.

– Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом в Тульской области остается напряженной. В текущем году произошло четыре трагичных ДТП – погибли маленькие участники дорожного движения. В большинстве случаев в автоавариях с участием детей виноваты взрослые. Практически в 70% ДТП с участием несовершеннолетних, дети были пассажирами транспортных средств – их безопасность напрямую зависела от водителя», – отметила руководитель группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области Анастасия Фетисова.

Полицейские регулярно проводят профилактические мероприятия для детей – игровые занятия и обучающие лекции по вопросам ПДД, а также напоминают взрослым, что безопасность маленьких пассажиров целиком и полностью зависит от них.