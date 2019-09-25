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Больной туберкулезом житель Киреевска уклоняется от лечения и заражает окружающих

Больной туберкулезом житель Киреевска уклоняется от лечения и заражает окружающих

Киреевская межрайонная прокуратура провела проверку по данному факту.

Установлено, что житель Киреевска состоит на диспансерном учете в местной больнице с диагнозом инфильтративный туберкулез легких.

- Заболевание гражданина имеет активную форму, что делает возможным заражение окружающих воздушно-капельным путем в ходе бытового общения. Однако больной от рекомендованного ему лечения уклоняется, умышленно нарушая санитарно-эпидемиологический режим, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По результатам проверки прокуратура направила в суд административное исковое заявление о госпитализации гражданина в противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. Фактическое исполнение решения суда взято прокуратурой на контроль.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:35 +7
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