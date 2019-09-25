В начале октября в Тулу на несколько дней вернется бабье лето

Хорошие новости для туляков — в наш регион в скором времени вернется теплая погода. По прогнозам синоптиков, бабье лето на несколько дней заглянет в наш регион уже в начале октября.

- По предварительным расчетам, в первой декаде — в первой половине октября возможны прозрачные, сухие, умеренно теплые дни, когда температура будет подниматься до 15 градусов. По предварительным расчетам бабье лето будет, но в октябре, — об этом телеканалу «360» заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Отметим, что небольшое потепление в Тульской области начнется в предстоящие выходные. Температура воздуха будет постепенно повышаться и к 1 октября составит +16°С.