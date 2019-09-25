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В начале октября в Тулу на несколько дней вернется бабье лето

В начале октября в Тулу на несколько дней вернется бабье лето

Такие прогнозы дают синоптики.

Хорошие новости для туляков — в наш регион в скором времени вернется теплая погода. По прогнозам синоптиков, бабье лето на несколько дней заглянет в наш регион уже в начале октября.

- По предварительным расчетам, в первой декаде — в первой половине октября возможны прозрачные, сухие, умеренно теплые дни, когда температура будет подниматься до 15 градусов. По предварительным расчетам бабье лето будет, но в октябре, — об этом телеканалу «360» заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Отметим, что небольшое потепление в Тульской области начнется в предстоящие выходные. Температура воздуха будет постепенно повышаться и к 1 октября составит +16°С.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:14 +6
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