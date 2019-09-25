Тульских детей с ДЦП будут лечить с помощью инновационной медицинской системы «Хабилект»

Главное достоинство комплекса - быстрая и точная диагностика и реабилитация в виде игры, как у приставки Xbox. Детям весело и главное - совсем не страшно.

Апробация комплекса для восстановления двигательной активности и координации движений конечностей с оценкой функциональных возможностей при помощи интерактивных программ «Хабилект» прошла в Центре детской психоневрологии на ул. Бундурина.

Комплекс представляет собой большой монитор на высокой подставке с лазерным датчиком движения и дальномером. В аппарате заложено около 200 различных видов упражнений, на апробации в Туле «Хабилект» уже два месяца.

Это мультифункциональная медицинская система на базе высокоточного бесконтактного сенсора. Комплекс позволяет провести биомеханическую диагностику движений, анализ центра тяжести, назначить курс упражнений ЛФК, мотивировать и контролировать пациента как в клинике так и дома.

Софья Георгиевна Ушакова, заведующая физиотерапевтическим отделением Центра детской психоневрологии:

- Приобретение такого комплекса очень важно для нашего Центра. С помощью «Хабилекта» мы можем объективно оценить походку ребенка в клинических условиях. Использование обычной лаборатории походки с большим количеством камер требует много времени, целую команду специалистов и специально оборудованное помещение. С помощью данного аппарата мы можем производить оценку походки ребенка в режиме онлайн, за короткое время, на ребенка никакие датчики не надеваются — это очень удобно для проведения объективного анализа походки.

В Центре детской психоневрологии проходят реабилитацию и получают лечение дети с церебральным параличом. С помощью комплекса «Хабилект» можно обследовать детей первого и второго уровня (по шкале оценки глобальных моторных функций), то есть тех, кто может ходить самостоятельно. Таких ребятишек в Центре около 250 человек, всего же детей с церебральным параличом в Центре наблюдается более 700.

- После оценки аппаратом походки ребенка врачи смотрят графики, параметры. Измерения с разницей во времени показывают динамику реабилитационных мероприятий, — говорит Софья Ушакова. — На основании полученных измерений врачи могут подобрать для каждого ребенка необходимый реабилитационный комплекс и через некоторое время оценить динамику изменений. Также «Хабилект» позволяет проводить реабилитационные занятия. Здесь мы имеем более широкие показания: можем заниматься подбором упражнений и для развития функций руки, и для стабилизации туловища — для детей с любым уровнем нарушений. Есть программы для улучшения функций ходьбы, тренировки конкретных мышц — нижних, верхних конечностей. Для ребенка это совсем нестрашно и даже увлекательно, как игра Xbox. Интересная игровая процедура с биологической обратной связью. Это весело и приятно.

По словам врачей Центра, «Хабилект» уже показал свою эффективность и полезность. Такой же комплекс используется в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии профессора Леонида Рошаля, для лечения и реабилитации постинсультных пациентов. Разработчики — кстати, российские ученые — готовы идти навстречу в плане разработки конкретного комплекса под каждую категорию пациентов.

На апробации корреспонденты Myslo познакомились с 10-летним Сашей Пановым, который как раз проходит реабилитацию с помощью «Хабилекта».

Екатерина Панова, мама Саши:

- У сына ДЦП, правосторонний гемипарез. Диагноз этот установили, когда Саше был годик. Для нас, как и для любых родителей, это был удар. Но жизнь продолжается! Девять лет мы лечимся, наблюдаемся в этом Центре. Именно здесь, в два года, Саша сделал первые шаги. Конечно, позже, чем все дети, но мы очень рады тому, что Саша ходит. И сейчас с каждым годом всё лучше, результат виден. Мы из Щекино, Саша учится в гимназии № 1, на домашнем обучении. Успевает хорошо. Всю реабилитацию — на мышцы, речевую — сын получает в Центре. И вот сейчас появился этот новый комплекс, надеюсь, он поможет Саше в реабилитации.

«Хабилект» использует систему визуализации процесса движения: на экране отображается модель стоящего перед ним ребенка, что упрощает диагностику. Чтобы маленькому пациенту было интересно выполнять упражнения, они сделаны в форме игры. Например, поднимая ногу и удерживая ее на весу, ребенок управляет птичкой на экране, которая собирает пончики.

А еще можно играть в пинг-понг, собирать яблоки в корзинку (помните волка, который ловил в корзину яйца? очень похоже!) и повторять движения за бегающей белочкой. Игрофикация и дополненная реальность - всё то, что так любят современные дети. Комплекс упражнений можно запрограммировать на несколько недель вперед.

Илья Владимирович Чибисов, врач-травматолог-ортопед консультативно-диагностического отделения:

- Мы всегда можем посмотреть на то, как ребенок двигался ранее и как он двигается сейчас, сравнить результаты — что было и что стало. Это позволяет подбирать более эффективную реабилитационную программу, оценивать ее результаты — как правильно мы ее подобрали и как она помогает данному пациенту. С помощью «Хабилекта» мы проводим видеоанализ походки детям, которые поступают к нам с двигательными нарушениями, смотрим их в первый день поступления и через две-три недели на результаты реабилитации. Можем делать выводы, что изменилось, что и как необходимо подкорректировать.

На каждого ребенка заведена карточка, все данные, в том числе и запись движений в 3D, сохраняются на жестком диске системного блока. Если заканчивается место, всегда можно сбросить информацию на флешку.