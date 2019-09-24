В Туле заканчивается прием заявок на участие в проекте «Народный бюджет – 2020»
Документы принимают в главных управлениях по территориальным округам администрации города до 30 сентября.
Для участия в проекте жителям нужно провести собрание. На нем определяются виды и объем работ, сумма софинансирования, состав инициативной группы. Итогом собрания должен стать протокол с реестром подписей, который необходимо принести в главное управление по территориальному округу. Далее, специалисты районной администрации подготовят соответствующий пакет документов, в который входят:
- заявка,
- протокол собрания,
- документ, подтверждающий право муниципальной собственности на объект,
- гарантийное письмо администрации муниципального образования о софинансировании,
- сводный сметный расчет,
- фотографии текущего состояния объекта.
Информацию направят на портал «Открытый регион 71». После модерации правильно сформированные заявки размещают на указанном сайте для голосования.
По данным на сегодня, 24 сентября, в главные управления по территориальным округам администрации города Тулы поступило 288 заявок на участие в проекте «Народный бюджет» на 2020 год:
- 253 заявки размещены на сайте «Открытый регион 71»;
- 28 заявок направлены для модерации;
- 7 заявок находятся в стадии подготовки.