В Туле заканчивается прием заявок на участие в проекте «Народный бюджет – 2020»

Документы принимают в главных управлениях по территориальным округам администрации города до 30 сентября.

Для участия в проекте жителям нужно провести собрание. На нем определяются виды и объем работ, сумма софинансирования, состав инициативной группы. Итогом собрания должен стать протокол с реестром подписей, который необходимо принести в главное управление по территориальному округу. Далее, специалисты районной администрации подготовят соответствующий пакет документов, в который входят:

заявка,

протокол собрания,

документ, подтверждающий право муниципальной собственности на объект,

гарантийное письмо администрации муниципального образования о софинансировании,

сводный сметный расчет,

фотографии текущего состояния объекта.

Информацию направят на портал «Открытый регион 71». После модерации правильно сформированные заявки размещают на указанном сайте для голосования.

По данным на сегодня, 24 сентября, в главные управления по территориальным округам администрации города Тулы поступило 288 заявок на участие в проекте «Народный бюджет» на 2020 год: