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В Туле заканчивается прием заявок на участие в проекте «Народный бюджет – 2020»

В Туле заканчивается прием заявок на участие в проекте «Народный бюджет – 2020»

Документы принимают в главных управлениях по территориальным округам администрации города до 30 сентября.

Для участия в проекте жителям нужно провести собрание. На нем определяются виды и объем работ, сумма софинансирования, состав инициативной группы. Итогом собрания должен стать протокол с реестром подписей, который необходимо принести в главное управление по территориальному округу. Далее, специалисты районной администрации подготовят соответствующий пакет документов, в который входят:

  • заявка,
  • протокол собрания,
  • документ, подтверждающий право муниципальной собственности на объект,
  • гарантийное письмо администрации муниципального образования о софинансировании,
  • сводный сметный расчет,
  • фотографии текущего состояния объекта.

Информацию направят на портал «Открытый регион 71». После модерации правильно сформированные заявки размещают на указанном сайте для голосования.

По данным на сегодня, 24 сентября, в главные управления по территориальным округам администрации города Тулы поступило 288 заявок на участие в проекте «Народный бюджет» на 2020 год:

  • 253 заявки размещены на сайте «Открытый регион 71»;
  • 28 заявок направлены для модерации;
  • 7 заявок находятся в стадии подготовки.

 

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