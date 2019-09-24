Туляки смогут бесплатно получить юридическую помощь

Получить ее можно будет 27 сентября в рамках Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи.

В рамках данного мероприятия Тульским региональным отделением запланировано проведение дня открытых дверей на базе общественных приемных, местных отделений Ассоциации, центров бесплатной юридической помощи, а также юридических клиник при вузах.

Получить бесплатные юридические консультации можно по следующим адресам: