Туляки смогут бесплатно получить юридическую помощь
Получить ее можно будет 27 сентября в рамках Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи.
В рамках данного мероприятия Тульским региональным отделением запланировано проведение дня открытых дверей на базе общественных приемных, местных отделений Ассоциации, центров бесплатной юридической помощи, а также юридических клиник при вузах.
Получить бесплатные юридические консультации можно по следующим адресам:
- в Юридической клинике Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), расположенной по адресу: г. Тула, просп. Ленин, д. 104, кабинет № 301 – с 9 до 16 часов;
- в Тульской областной нотариальной палате по адресу: г Тула, ул. Советская, д. 112, 4-й этаж (офис ТОНП) – с 9 до 18 часов, (по вопросам в сфере деятельности палаты);
- в Юридической клинике Тульского государственного университета, расположенной по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 155, кабинет № 121 – с 9 до 16 часов;
- в Комитете по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 49, 1-й этаж – с 9 до 17 часов, (по вопросам в сфере деятельности комитета);
- в офисе Уполномоченного по правам человека в Тульской области по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2, а также в общественной приёмной по адресу: г. Тула, ул. Болдина д. 50 – с 9 до 18 часов;
- в Юридической клинике Автономной некоммерческой организации высшего образования институт законоведения и управления ВПА расположенной по адресу: гор. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф.608 – с 14 до 17 часов;
- в офисе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2 – с 10 до 17 часов (по вопросам в сфере деятельности уполномоченного);
- в Центральной коллегии адвокатов г. Тулы, по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 8-а – с 10 до 16 часов:
- в приёмной Общественной палаты Тульской области совместно с представителями прокуратуры Тульской области, по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 49, 2-й этаж – с 10 до 16 часов;
- в приёмных Общественной палаты Тульской области в муниципальных образованиях – с 10 до 16 часов.
Другие статьи по темам
Событие
Место
Прочее