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Туляки смогут бесплатно получить юридическую помощь

Туляки смогут бесплатно получить юридическую помощь

Получить ее можно будет 27 сентября в рамках Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи.

В рамках данного мероприятия Тульским региональным отделением запланировано проведение дня открытых дверей на базе общественных приемных, местных отделений Ассоциации, центров бесплатной юридической помощи, а также юридических клиник при вузах.

Получить бесплатные юридические консультации можно по следующим адресам:

  • в Юридической клинике Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), расположенной по адресу: г. Тула, просп. Ленин, д. 104, кабинет № 301 – с 9 до 16 часов;
  • в Тульской областной нотариальной палате по адресу: г Тула, ул. Советская, д. 112, 4-й этаж (офис ТОНП) – с 9 до 18 часов, (по вопросам в сфере деятельности палаты);
  • в Юридической клинике Тульского государственного университета, расположенной по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 155, кабинет № 121 – с 9 до 16 часов;
  • в Комитете по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 49, 1-й этаж – с 9 до 17 часов, (по вопросам в сфере деятельности комитета);
  • в офисе Уполномоченного по правам человека в Тульской области по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2, а также в общественной приёмной по адресу: г. Тула, ул. Болдина д. 50 – с 9 до 18 часов; 
  • в Юридической клинике Автономной некоммерческой организации высшего образования институт законоведения и управления ВПА расположенной по адресу: гор. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф.608 – с 14 до 17 часов;
  • в офисе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2 – с 10 до 17 часов (по вопросам в сфере деятельности уполномоченного);
  • в Центральной коллегии адвокатов г. Тулы, по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 8-а – с 10 до 16 часов:
  • в приёмной Общественной палаты Тульской области совместно с представителями прокуратуры Тульской области, по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 49, 2-й этаж – с 10 до 16 часов;
  • в приёмных Общественной палаты Тульской области в муниципальных образованиях – с 10 до 16 часов.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:04 0
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