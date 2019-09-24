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В историческом центре Тулы появится система навигации
Фото из архива Myslo.

В историческом центре Тулы появится система навигации

Источник финансирования – бюджет МО город Тула.

В историческом центре Тулы планируют установить систему навигации. Она появится на Казанской набережной, Крестовоздвиженской площади, в Кремлевском сквере и на улице Металлистов. На сайте госзакупок в настоящий момент размещен аукцион на заключение контракта на изготовление и монтаж системы.

Из бюджета муниципального образования город Тула на это выделено 3 025 830,95 руб.

В документе сообщается, что система навигации необходима для формирования комфортной среды для посетителей, создания высокого уровня читабельности блоков текстовой информации и быстрого распознавания её графических элементов вне зависимости от национальности посетителя.

 

 

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:38 +2
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