В историческом центре Тулы появится система навигации

Фото из архива Myslo.

В историческом центре Тулы планируют установить систему навигации. Она появится на Казанской набережной, Крестовоздвиженской площади, в Кремлевском сквере и на улице Металлистов. На сайте госзакупок в настоящий момент размещен аукцион на заключение контракта на изготовление и монтаж системы.

Из бюджета муниципального образования город Тула на это выделено 3 025 830,95 руб.

В документе сообщается, что система навигации необходима для формирования комфортной среды для посетителей, создания высокого уровня читабельности блоков текстовой информации и быстрого распознавания её графических элементов вне зависимости от национальности посетителя.