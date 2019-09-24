новости
новости
Регистрация
В Тульской области орудуют «черные» кредиторы

В Тульской области орудуют «черные» кредиторы

Мошенники предлагают тулякам кредиты.

28-летний житель Новомосковска стал жертвой «черных» кредиторов. Ему позвонил неизвестный, представился менеджером банка и предложил выгодный кредит. Единственное условие — необходимо оплатить страховку. Мужчина поверил мошеннику и отправил 101 тыс. рублей по указанным реквизитам. Кредита, как и следовало ожидать, он так и не дождался, а деньги пропали, – сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

При этом мошенники используют несколько распространенных схем, с помощью которых обманывают доверчивых клиентов.

Могут попросить комиссию за перевод кредита, деньги за проверку кредитной истории или страховку, как в случае с героем истории. Другая опасность: жертва приносит в мошенническую организацию пакет документов для получения кредита, думая, что это легальный участник рынка. Однако если документы попали к злоумышленникам, то результат может быть непредсказуем.

Например, от имени клиента могут взять кредит, о котором человек узнает нескоро.

Кроме того, мошенники могут попросить у «заемщика» данные банковских карт, включая CVC-коды, и обнулить все счета.

«Даже если у вас на телефоне высветился знакомый номер банка, с которого приходят смс об операциях по карте, и человек, представившийся сотрудником банка, сообщает о выгодной финансовой услуге, не спешите. Положите трубку, позвоните по официальному номеру банка (он есть на сайте, а также на оборотной стороне вашей карты) и уточните, действует ли на самом деле предложение», — рекомендует Дмитрий Новиков, управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка Росси по ЦФО.

И запомните: реальный сотрудник банка не станет просить вас оплачивать страховку (комиссию, налог, назовите как угодно) для одобрения кредита.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 12:55 +3
Другие статьи по темам
Событие
черные кредиторымошенникибанк России
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пожилые люди смогут проверить свое здоровье
В Туле пожилые люди смогут проверить свое здоровье
В историческом центре Тулы появится система навигации
В историческом центре Тулы появится система навигации
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.