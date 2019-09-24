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Богородицкий наркодилер отправился в колонию строгого режима на 13,5 лет
Фото из архива Myslo.

Богородицкий наркодилер отправился в колонию строгого режима на 13,5 лет

Как доказано в суде, мужчина сбывал наркотики в значительном размере.

Богородицкий районный суд вынес приговор в отношении 34-летнего местного жителя. Он признан виновным в п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере), ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере).

Как установлено в ходе судебного следствия, 10 января 2019 года мужчина продал смесь, содержащую наркотическое средство, в значительном размере. 15 января при аналогичных обстоятельствах он вновь пытался сбыть наркотики в крупном размере, однако был задержан сотрудниками полиции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, с учетом собранных по уголовному делу доказательств суд признал мужчину виновным и назначил наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 13 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:35 +6
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