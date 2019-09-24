В Тульской области утвержден порядок выезда служб паллиативной помощи к детям

Для улучшения качества жизни неизлечимо больных детей Тульской области определен алгоритм работы выездной патронажной службы паллиативной медпомощи.

В объем оказания услуг входят: осмотр врача-педиатра, проведение медикаментозной терапии, проведение массажа на дому, обеспечение медикаментами и расходными материалами, лечебным питанием при необходимости, консультация врачей, обучение родственников пациента приемам ухода за тяжелобольным ребенком и прочее.

Ориентировочная продолжительность визитов медицинского персонала к пациенту составляет:

первичный визит врача — 1,5 часа,

повторный визит — 45 минут — 1 час.

Визиты к крайне тяжелым пациентам осуществляются врачом два раза в неделю, медицинской сестрой — три раза.

Отметим, что финансирование выездной службы будет осуществляться за счет средств бюджета Тульской области.

Зоны обслуживания: