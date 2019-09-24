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В Тульской области утвержден порядок выезда служб паллиативной помощи к детям
Фото из архива Myslo.

В Тульской области утвержден порядок выезда служб паллиативной помощи к детям

Соответствующий приказ подписала заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина.

Для улучшения качества жизни неизлечимо больных детей Тульской области определен алгоритм работы выездной патронажной службы паллиативной медпомощи.

В объем оказания услуг входят: осмотр врача-педиатра, проведение медикаментозной терапии, проведение массажа на дому, обеспечение медикаментами и расходными материалами, лечебным питанием при необходимости, консультация врачей, обучение родственников пациента приемам ухода за тяжелобольным ребенком и прочее.

Ориентировочная продолжительность визитов медицинского персонала к пациенту составляет:

  • первичный визит врача — 1,5 часа,
  • повторный визит — 45 минут — 1 час.

Визиты к крайне тяжелым пациентам осуществляются врачом два раза в неделю, медицинской сестрой — три раза.

Отметим, что финансирование выездной службы будет осуществляться за счет средств бюджета Тульской области.

Зоны обслуживания:

  • ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» — Новомосковский, Узловский районы и город Донской;
  • ГУЗ «Детская городская клиническая больница» — Центральный и Пролетарский территориальные округа Тулы;
  • ГУЗ «ТГКБСМП им. Д. Я. Ваныкина» — Советский, Привокзальный, Зареченский территориальные округа.
Дети других муниципальных образований Тульской области обслуживаются выездными службами и специалистами паллиативного отделения ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики №1».
 
Более подробно с текстом приказа можно ознакомиться здесь.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:30 +2
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