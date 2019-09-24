В Тульской области утвержден порядок выезда служб паллиативной помощи к детям
Соответствующий приказ подписала заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина.
Для улучшения качества жизни неизлечимо больных детей Тульской области определен алгоритм работы выездной патронажной службы паллиативной медпомощи.
В объем оказания услуг входят: осмотр врача-педиатра, проведение медикаментозной терапии, проведение массажа на дому, обеспечение медикаментами и расходными материалами, лечебным питанием при необходимости, консультация врачей, обучение родственников пациента приемам ухода за тяжелобольным ребенком и прочее.
Ориентировочная продолжительность визитов медицинского персонала к пациенту составляет:
- первичный визит врача — 1,5 часа,
- повторный визит — 45 минут — 1 час.
Визиты к крайне тяжелым пациентам осуществляются врачом два раза в неделю, медицинской сестрой — три раза.
Отметим, что финансирование выездной службы будет осуществляться за счет средств бюджета Тульской области.
Зоны обслуживания:
- ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» — Новомосковский, Узловский районы и город Донской;
- ГУЗ «Детская городская клиническая больница» — Центральный и Пролетарский территориальные округа Тулы;
- ГУЗ «ТГКБСМП им. Д. Я. Ваныкина» — Советский, Привокзальный, Зареченский территориальные округа.