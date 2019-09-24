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Тула запуталась в проводах – когда горожане увидят чистое небо?

Тула запуталась в проводах – когда горожане увидят чистое небо?

Вопрос пока риторический.

С проводами во всех российских городах большая проблема. Тула не исключение. Как писал в своем ЖЖ Артемий Лебедев, «наши города невозможно фотографировать, повсюду эта паутина. Из-за нее не видно зданий, портится вид улиц».

Кстати, уличные провода прочно ассоциируются со странами третьего мира.

Где-то в столице Тайланда...

 В Европе глаза, наоборот, отдыхают.

Королевская миля в Эдинбурге

Обычная улица в Глазго
Глазго

Лет пять назад этой проблемой вдруг озадачились и в России. Проекты «Чистое небо» были запущены в Казани, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, чуть позже в Липецке, Челябинске и других городах. Правда, успешно реализован он пока только в Москве.

Улица Неглинная, Москва

В Питере даже Невский не удалось очистить от сетки проводов. Оказалось, что только двадцатая часть всего висящего и болтающего относится к сетям уличного освещения, а основные загрязнители городских видов - воздушные оптоволоконные кабели различных провайдеров и сотовых компаний. И «подбирать свои сопли» за свой же счет компаниям невыгодно

Власти Москвы пошли иным путем - провели инвентаризацию проводов, опор и разработали концепцию развития телекоммуникационной инфраструктуры города.

Московская кабельная канализация

Специально построили дополнительную кабельную канализацию общей протяженностью почти 470 км.  Ну, на то это и столица, бюджеты другие.

Для электрических, телефонных и интернет-проводов во время благоустройства улиц отвели пространство под землёй в технической зоне между проезжей частью и тротуарами. У коллектора через каждые 50 метров сделаны колодцы. Между ними под землёй проложены трубы с проводами. И если случится авария, всю улицу вскрывать не придется.

В Туле власти подняли глаза к небу и ужаснулись в 2017 году. Тогда по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова с февраля по май работники «Тулгорэлектротранса» должны были  навести порядок в подвесе кабелей, смонтировать специальные «гребенки» на столбах и переподвесить хаотично размещенные силовые электрические кабели на Красноармейском проспекте и проспекте Ленина.
Работы вроде бы сделали. Но небо от этого чище, увы, не стало.

В январе 2018 года Евгений Авилов признался, что «жизнь заставит убрать провода под землю».

В августе 2018 года на эту проблему обратил внимания уже сам губернатор:

– В преддверии Дня города и открытия Тульской набережной обращаю внимание – чтобы те улицы-лучи, которые ведут к историческому ядру города, были приведены в порядок. Надо убирать с исторических улиц провода – как мы сделали на Крестовоздвиженской площади и на улице Металлистов, – указал тогда Алексей Дюмин.

В бюджет города заложили средства на проектирование системы укладки проводов в подземные кабель-каналы - из расчета 13-15 млн руб. на 1 км.

– В 2019 году мы займемся этим вопросом. Мы общались с коллегами из Москвы, кто выполнял работы по ул. Металлистов, – подтвердил глава администрации Тулы.

В июле 2019 года на встрече с блогерами Евгений Авилов рассказывал,  что в городе провели инвентаризацию всех столбов и опор, выявили всех собственников проводов, нашли незаконные подключения и разбираются с этим в судах.

– Мы в этом году приступаем к реализации проекта «Чистое небо». Сейчас определяем участок, где именно мы начнем реализовывать проект, – исторический центр или главная артерия города, проспект Ленина. Думаю, все-таки правильнее начать именно с проспекта – мы сразу увидим результат. Мы никогда этого не делали. И это серьезный вызов – одновременно убрать под землю провода и привести в порядок улицу после работ, - заявил тогда Евгений Авилов.

23 сентября 2019 года вопрос о проводах вновь обсуждали - теперь уже на оперативном совещании у губернатора.

- В областном центре – на столбах, крышах – мы видим запутанные клубки электрических кабелей, которые буквально уродуют улицы. И это вопрос не только эстетике, но и безопасности. При неблагоприятных погодных условиях высок риск аварий. Пора убрать провода под землю, - сказал Алексей Дюмин. И поручил недавно назначенному первому заму главы администрации Дмитрию Миляеву заняться этой проблемой.

Получится ли у Дмитрия Миляева быстро решить проблему, покажет время. Будем наблюдать.

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Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:50 +5
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