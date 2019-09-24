На фестивале «Трансформаторы. Практика будущего» расскажут о новых театральных форматах
Импресарио Фёдор Елютин ищет лучшие образцы современного европейского экспериментального театра и адаптирует их для российского зрителя.
В рамках фестиваля «Трансформаторы. Практика будущего» состоится лекция основателя независимой театрально-продюсерской компании «Импресарио» Фёдора Елютина. Лекция называется «Театр выходит на улицу», на ней Фёдор расскажет о возникающих театральных проектах нового формата, которые гармонично объединяют элементы спектакля, экскурсии, видеоигры и даже квеста.
Фёдор Елютин ищет по всему миру шедевры экспериментального театра и привозит их в Россию, и он расскажет о каждом из них. Лекция пройдет в Большом зале кластера в первый день фестиваля — 27 сентября.
Начало в 14.00. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация, ее можно пройти на сайте фестиваля: fest.oktavaklaster.ru.
Фестиваль пройдет 27-29 сентября в Творческом индустриальном кластере «Октава».
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