На фестивале «Трансформаторы. Практика будущего» расскажут о новых театральных форматах

В рамках фестиваля «Трансформаторы. Практика будущего» состоится лекция основателя независимой театрально-продюсерской компании «Импресарио» Фёдора Елютина. Лекция называется «Театр выходит на улицу», на ней Фёдор расскажет о возникающих театральных проектах нового формата, которые гармонично объединяют элементы спектакля, экскурсии, видеоигры и даже квеста.

Фёдор Елютин ищет по всему миру шедевры экспериментального театра и привозит их в Россию, и он расскажет о каждом из них. Лекция пройдет в Большом зале кластера в первый день фестиваля — 27 сентября.