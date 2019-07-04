Авилов – блогерам: о фуд-корте вместо рынка, сервисе «застучи нарушителя» и круглосуточном туалете на набережной

Вечером 3 июля в чайной «Чайка» в историческом квартале Тулы за чашкой чая встретились активисты местного интернет-пространства и глава администрации Тулы Евгений Авилов.

Среди пришедших на встречу были и блогеры со стажем – Тамара Коурова, Феликс Держановский, Алексей Зотов, Татьяна Баумесбергер и молодые активисты, впервые оказавшиеся на такой оффлайн-тусовке.

Разговор продолжался более двух часов и был, что называется, «без цензуры и галстуков».

Про транспорт будущего

Для разогрева Евгений Васильевич рассказал про транспорт в Туле, вернее, про его будущее.

– При поддержке губернатора совместно с ГБУ «МосТрансПроект» разрабатывается оптимальная маршрутная сеть для Тулы. Четыре организации уже заявили желаний выйти на конкурс и предоставлять свои услуги как городской перевозчик – два тульских частных перевозчика, питерская компания и предприятие, подконтрольное РЖД. Надеемся, и Тулгорэлектротранс будет участвовать в конкурсе. Обязательное условие участия в конкурсе – новые большие автобусы, доступные для инвалидов, с кондиционерами. Короче, комфортный современный транспорт. Автолайны будут переформатированы, часть останется – для маршрутов, связывающих населенные пункты Ленинского района с окраинами Тулы. У нас появится два автовокзала – на ул. Оборонной и на ул. Октябрьской рядом с пушкой. Инвесторы уже начали работы по проектированию.

По словам Евгения Авилова, изменится финансовая модель отношений перевозчиков и администрации – будет создано муниципальное предприятие «Организатор перевозок», которое будет аккумулировать все средства, поступающие от перевозчиков. Все перевозчики будут работать по регулируемому тарифу, то есть с предоставлением федеральных и региональных льгот. А получать за свои услуги перевозчик будет из расчета 110 руб./км пробега при условии соблюдения расписания.

Сейчас разрабатывается карта «Тройка», которая позволит оплачивать безналично проезд в различных видах транспорта с предоставлением льгот. Кстати, туляк по ней сможет передвигаться и в городском транспорте Москвы. В разработке также билет «на час», чтобы не платить при пересадке по городу.

– Тариф расти не будет. Мы просчитали доходность городского транспорта – это 3 млрд руб., расходы – 3,6 млрд руб, субсидирование из муниципального бюджета составит 600 млн руб., – заявил Евгений Авилов. И поинтересовался, как туляки относятся к идее выделенных полос для общественного транспорта.

По словам некоторых блогеров, сначала нужно наладить работу общественного транспорта, чтобы он составлял настоящую конкуренцию личным авто. А вот после этого, скорее всего, выделенные полосы будут актуальны и народ их поддержит.

Про Центральный рынок

Евгений Авилов раскрыл и другой масштабный план – реконструкцию Центрального рынка. Проектом занимается ГК «Ташир», а курирует его правительство региона. На первом этапе инвестиции в проект небольшие – 100 млн рублей.

– Сейчас мы сносим старые сараи на территории вокруг рынка. В планах завести сюда линию общественного транспорта, чтобы комфортнее и быстрее можно было добраться до рынка. Само здание рынка будет реконструировано, вся уличная торговля перейдет под крышу, – пояснил глава администрации. – Это будет своего рода аналог «Депо.Москва» (первый фудмолл, крупнейшее в Европе гастрономическое пространство на территории бывшего трамвайного депо в Москве, открывшееся месяц назад. – Прим. авт.). Мы вдохнем в наш Центральный рынок новую жизнь. Сюда зайдут известные ресторанные сети – уже ведутся переговоры с «Чайханой №1», NovikovGroup и Гинзой.

Про деревья

Главным вопросом встречи оказалось озеленение города. Практически все блогеры в том или ином ракурсе эту тему затронули.

Например, Алексей Зотов предложил передать «Тульским паркам» знаменитую (читай, скандальную) березовую рощу.

– Мы встречались с жителями по благоустройству этой рощи не раз и не два. К сожалению, по этой территории нет понимания и консенсуса между жителями. Одни хотят тишины, другие всяких активностей, спортплощадок. Мы уже посадили там почти 500 березок! Эту рощу, а также территорию за бывшим кинотеатром «Искра» мы будем благоустраивать комплексно, администрации района дано поручение проработать проекты. Впрочем, по березовой роще проект есть. Готовы его представить и обсудить, – сказал Евгений Авилов.

Сергей Власов спросил про Баташевский сад:

– С 15 августа, как мне пояснили в «Тульских парках», они приступят к обслуживанию этой территории. А до августа кто его будет поддерживать в порядке? Ветер повалил там несколько деревьев.

Оказалось, что это зона ответственности администрации Тулы. Деревья обещали вывезти и утилизировать.

– Обрезка деревьев в городе ведет к массовому сокращению качественного озеленения. После обрезки скелетных ветвей деревья поражаются тиростромозом и погибают. А при благоустройстве вырубают здоровые деревья без порубочных билетов, – сказала начинающая интернет-активистка Ольга Гольцева.

Евгений Авилов пояснил, что обрезку деревьев в городе прекратили уже пару лет. Исключение – кронирование деревьев по предписаниям ГИБДД (чтобы ветки не закрывали дорожные знаки) и под линиями электропередач. А еще буквально весной в Правила благоустройства, по которым в том числе проводится обрезка деревьев, депутаты гордумы внесли изменения, взяв за образец столичные нормативы.

– На стадионе по всей территории вырубили много деревьев, гораздо больше, чем было заявлено в порубочном билете. Да и сам билет появился позже, чем началась рубка, – возмущалась Татьяна Баумесбергер.

Что касается порубочных билетов, то, по заявлению Авилова, ни одно предприятие города, даже «Тулагорсвет», не имеют права рубить деревья без разрешения. Порубочный билет – это муниципальная услуга, и получатель этой услуги компенсирует казне цену дерева.

– Мы учли предложения «Слободы» и вместе с Крапивенским лесхоз-техникумом проводим инвентаризацию зеленых насаждений. Уже оценили состояние деревьев на проспекте Ленина, на ул. Октябрьской и Советской. Нужно заменить 234 дерева. Работы по удалению запланированы на осень с последующей посадкой молодых саженцев взамен удаленных. Если брать весь город, то цифра гораздо больше – 938! И это притом что еще идет инвентаризация и не весь зеленый массив обследован, – пояснил Евгений Авилов.

Глава администрации обнадежил блогеров, что вместо погибших деревьев будут высажены новые, и пригласил всех жителей и блогеров участвовать в озеленении Тулы. Евгений Авилов привел добрые примеры такого совместного благоустройства: посадка вишневого сада в сквере «Тульское чаепитие» и Аллей Доброты.

– В администрации создана рабочая группа по озеленению. Если вам близка эта тема, присоединяйтесь. Это и общественный контроль, и свежие идеи. Если что-то администрация делает неправильно, поправьте нас, мы открыты к общению и только скажем спасибо! – сказал Евгений Авилов.

Про чистое небо

Татьяна Алексеева напомнила про поручение губернатора – освободить исторические и центральные улицы, в том числе и проспект Ленина, от проводов, которые портят внешний вид города.

– Мы в этом году приступаем к реализации проекта «Чистое небо». Сейчас определяем участок, где именно мы начнем реализовывать проект, – исторический центр или главная артерия города, проспект Ленина. Думаю, все-таки правильнее начать именно с проспекта – мы сразу увидим результат. Мы никогда этого не делали. И это серьезный вызов – одновременно убрать под землю провода и привести в порядок улицу после работ.

По словам Евгения Авилова, в городе провели инвентаризацию всех столбов и опор, выявили всех собственников проводов, нашли незаконные подключения (сейчас с этим разбираются в судах).

Про дороги и дураков на них

Еще одна животрепещущая проблема Тулы, по мнению блогеров, – дороги. – Как будет «встроена» новая очередь Восточного обвода в уже действующую дорожную сеть? – поинтересовался Дмитрий Радецкий.

– В этом году мы заказываем проекты развязки с Восточного обхода и расширения улицы Ложевой от «треугольника» до ул.Пролетарской, запланировали к 2021 году выполнить ремонт по программе «Безопасные и качественные автодороги» улицы Металлургов. По ул. Песчаной мы пока в судебной процедуре. Но уже откорректировали проект – чтобы вынести с этой территории ЛЭП, - пояснил глава администрации.

- А когда же будет дублер проспекта Ленина на Зеленстрое? – не унимался Радецкий.

- Самая большая проблема на этом участке (проспект Ленина, нечетная сторона, от ул. Вознесенского до моста через Калужское шоссе – прим. авт) – вынести все сети. Проект уже есть, будем делать, - заявил Евгений Авилов.

Прозвучало от активистов и предложение – создать сервис, на основании которого можно было бы штрафовать нарушителей правил, например, парковки по видео и фото.

Владислав Галкин, первый зам. главы администрации, рассказал, что по поручению губернатора ездил в Казань, где уже работает такой сервис.

- Это сервис «Народный инспектор». Граждане с активной жизненной позицией, зарегистрированные в этом сервисе, могут фиксировать 16 видов нарушений ПДД на фото и видео для оперативного наказания нарушителей. Мы хотим дополнить казанский сервис, включив в него нарушения Правил благоустройства, например, сосульки на крыше, парковку в зоне озеленения, пал травы. Сервис находится в разработке.

Про памятники…

Была поднята еще одна больная тема для города – сохранение памятников культуры и просто старинных зданий.

- Спасибо Вам - дело о сохранении Ломовских ворот на Денисовском переулке наконец-то сдвинулся с места, сказала Елена Платонова. - Но в городе осталось немало зданий, имеющих историческую и культурную ценность. Например, дом Страхова на пересечении Свободы и Пушкинской. Он, несмотря на статус объекта культурного наследия, находится в плачевном состоянии. А еще по городу очень мало информации о тех или иных культурных и исторических объектах. Даже на ул. Металлистов.

По словам главы администрации, дом Страхова находится в частной собственности и администрация не может заставить владельца провести реставрацию или снести здание. Но в полномочиях Инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия проконтролировать состояние дома и установить для собственника срок ремонта. При невыполнении условий, через суд, здание можно передать в муниципальную собственность. Евгений Авилов пообещал поднять вопрос на правительственном уровне.

Что касается культурно-исторической навигации, то скоро на улице Металлистов появятся новые стилизованные аншлаги.

…и туалеты на набережной

Молодые девушки-блогеры долго стеснялись задать свой вопрос. На самом деле он очень важный оказался. И мы об этом писали год назад.

- Молодежь гуляет на Казанской набережной до утра. А туалеты там работают только до 19.00. Можно сделать их хотя бы на лето круглосуточными?

Оказалось, что буквально на днях кто-то сломал дверь в туалете на набережной.

- Наверное, очень надо было в туалет попасть, - пошутил кто-то из блогеров.

- Нет проблем, сделаем туалет круглосуточным! – сказал Евгений Авилов и тут же отдал кому-то соответствующее распоряжение по телефону.

Еще девушки скромно попросили сделать на набережной навесы от дождя и солнца. Оказывается, проекты таких объектов уже есть, они согласованы с архитекторами и скоро появятся на набережной. Это будут легкие деревянные конструкции с прозрачной поликарбонатной крышей.

Кстати, будет продолжено благоустройство и Пролетарской набережной – она будет более спортивной и даже в чем-то экстремальной.

- В этом году мы делаем покрытие на площадке для стритбола, ко дню города проведем чемпионат по этому уже олимпийскому виду спорта. По поручению губернатора на этой набережной строится объект для тех, кто занимается экстримальным спортом. Какой – пока секрет, - заинтриговал глава администрации.

Рассказал Евгений Авилов и про новый веломаршрут, велодорожку, которая свяжет набережную с Баташевским садом. Но об этом мы расскажем в субботу, после того, как вместе с главой администрации проедем по этому маршруту.

По традиции после душевного разговора - фото на память.

P. S. Сделав фото на память, Евгений Авилов сообщил, что у него есть личные страницы в социальных сетях vk и инстаграмм. Туляки могут задавать свои вопросы и присылать идеи по благоустройству и развитию города напрямую.