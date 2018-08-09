Алексей Дюмин поручил Евгению Авилову убрать провода с улиц под землю

В Большой Туле ремонтируют 91 дорогу общей протяженностью 563 км, из них 41 дорога проходит по территории Большой Тулы, а 50 объектов – непосредственно в городе-герое. Общая стоимость работ составляет 542 млн. руб.

Уже заключены контракты на выполнение работ на 83 объектах, еще на 8 аукционы назначены на 20 августа.

На 8 августа 2018 года выполнено только 35% работ, то есть на 22 объектах. Но, по словам главы администрации Тулы, график ремонта соблюден.

- Мы немного затормозились с ремонтом дорог именно в Большой Туле, а именно в Ленинском районе – в связи с проблемами по поставкам щебня. Сейчас проблема решена. Поэтому никаких опасений в выполнении работ в срок нет, - заявил Евгений Авилов.

По словам главы администрации, приоритеты в ремонте дорог расставляют сами жители – они голосуют на сайте администрации за ту или иную дорогу, которую надо включить в план ремонта. Так было в 2017 году при составлении плана работ на 2018 год, такой же подход был и в этом году.

- Ремонт дорог по программе «Безопасные качественные дороги» также идет по графику. Но три дороги не приняты у подрядчика в связи с занижением уровня слоев асфальтового покрытия. Ему выставлены претензии. Подрядчик продолжает работать на других объектах, но он обязательно вернется к тем объектам, по которым выставлены претензии. Иначе эти работы оплачены не будут, - заявил Евгений Авилов.

- Есть еще объекты, где могут быть срывы в выполнении работ и отставание от графика? – уточнил Алексей Дюмин.

- Нет, - заявил Евгений Авилов. – В октябре мы закончим ремонт дорог.

- В преддверии Дня города и открытия Тульской набережной обращаю внимание – чтобы те улицы-лучи, которые ведут к историческому ядру города, были приведены в порядок. Надо убирать с исторических улиц провода – как мы сделали на Крестовоздвиженской площади и на улице Металлистов, - указал губернатор

По словам Евгения Авилова, в бюджет закладывали средства на проектирование системы укладки в подземные кабель-каналы.

- Это порядка 13-15 млн рублей на 1 км? – уточнил губернатор.

- В 2019 году мы займемся этим вопросом. Мы общались с коллегами из Москвы, кто выполнял работы по ул. Металлистов. Да, действительно, цена вопроса именно такая, - подтвердил глава администрации Тулы.

Губернатор поручил Евгению Авилову освободить исторические и центральные улицы, в том числе и проспект Ленина, от проводов и убрать рекламу, которая портит внешний вид города.