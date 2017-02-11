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С тульских улиц уберут ненужные провода

С тульских улиц уберут ненужные провода

«Тулгорэлектротрансу» поручили разобраться с проводами, чтобы улучшить внешний вид центральных улиц Тулы.

На Красноармейском проспекте работы проведут с февраля по май 2017 года. Об этом сообщили городские власти.

Провода заново смонтируют на 170 опорах контактной сети. С февраля специалисты предприятия уже приступили к выполнению первого этапа запланированных работ — монтажу траверс на опоры контактной сети. Эти работы можно выполнять и при минусовых температурах. Монтаж ведется на высоте 7 метров. 

Работы по переподвесу силовых электрических кабелей на уже смонтированные траверсы запланированы на период с апреля по май текущего года, так как их можно проводить только когда на улице «плюс».

В ходе работ проведут и инвентаризацию проводов — неиспользуемые демонтируют. И это хорошо, а то давно к Таиланду приближаемся. Там вообще вот так:

В 2017 году специалисты МКП «Тулгорэлектротранс» приступят к выполнению аналогичных работ и на проспекте Ленина.

сегодня, в 13:52 +3
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