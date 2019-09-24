Где в Туле 25 сентября отключат электроэнергию

Специалисты «Тульских городских электрических сетей» 25 сентября проведут в областном центре плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Короленко, 14;

ул. 3-я Трубная, 13−19 (нечётн.), 18−26 (чётн.);

ул. Серебровская, 47−87 (нечётн.);

ул. Самокатная, 10−28 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.);

ул. Чехова, 29, 31, 33;

ул. 2-я Трубная, 15−23 (нечётн.), 22, 24;

ул. Болдина, 58, 58-а, 44, 57;

ул. Московская, 1−11 (нечётн.), 4−28 (чётн.);

ул. Тульская, 20, 22;

ул. Чехова, 18−24 (чётн.), 21−29 (нечётн.);

ул. Ф. Энгельса, 16−32-д (чётн.), 75−79 (нечётн.), 74;

ул. Пушкинская, 23−33 (нечётн.), 28-а;

ул. Шухова, 6-б, 4, 2, 4-б, 6, 4-а, 6-а;

ул. Каракозова, 65, 66;

ул. Кауля, 27, 29;

ул. Будённого, 79-а;

ул. 2-я Криволученская, 18−38 (чётн.), 27−45 (чётн.);

ул. 3-я Криволученская, 14-а-в, 10−20 (чётн.), 16-а-в;

ул. 5-я Криволученская, 10-а-в, 22−28 (чётн.);

ул. 1-я Криволученская, 6−12 (чётн.), 13−53 (нечётн.);

п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 2-б, 1−23 (нечётн.), 2−26 (чётн.); ул. Никитина, 8, 10; ул. Овражная, 71−95;

ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 2-б, 1−23 (нечётн.), 2−26 (чётн.); ул. Никитина, 8, 10; ул. Овражная, 71−95; п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2−45, 74−108, 116-а, 122−162-а (чётн.), 144; ст. Ясная Поляна, 1-а, 1, 2;

ул. Л. Толстого, 2−45, 74−108, 116-а, 122−162-а (чётн.), 144; ст. Ясная Поляна, 1-а, 1, 2; п. Восточный, 27−57;

ул. Агеева, 7−18;

пер. Агеева, 1, 2;

ул. Н. Руднева, 1, 3, 5;

ул. Горняцкая, 3-а;

ул. Шевченко, 8, 8-а, 10, 12, 16;

пр-зд 1-й Южный, 1−9 (нечётн.);

2-й Южный пр-зд, 1−13;

3-й Южный пр-зд, 1−16;

ул. Станиславского, 5−15 (нечётн.).