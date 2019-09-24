новости
новости
Регистрация
За летний сезон Тульскую область посетили 350 тысяч туристов

За летний сезон Тульскую область посетили 350 тысяч туристов

24 сентября председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина на пресс-конференции подвела итоги летнего туристического сезона.

Лариса Соломатина сообщила, что в 2019 году по поручению губернатора Алексея Дюмина ведется активное продвижение региона как туристического бренда. Был разработан и реализован проект «Тула. Лето. Море впечатлений». Его концепция объединила в себе музыкальные, театральные, литературные фестивали, проводимые в Туле и области.


Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В течение летнего сезона в регионе прошел ряд масштабных фестивалей, которые составили основу событийного календаря. Среди них: международные музыкальные фестивали «Среднерусская возвышенность» и «Дикая Мята», фестивали «День пряника» и «Епифанская ярмарка».

Федеральные музеи региона представили популярные у туляков и гостей города фестивали: «Тула оружейная: от мастера до защитника», который проводит Тульский государственный музей оружия, фестиваль реконструкций «Поле Куликово», приуроченный к годовщине Куликовской битвы, IV летний международный фестиваль искусств «Век музыки в усадьбе Поленово», а также флагманскими событиями музея-усадьбы «Ясная Поляна» — фестивали Крапивы и «Толстой». Неотъемлемой частью жизни города стал фестиваль уличных театров «Театральный дворик».

В рамках проекта удалось зародить новую для Тулы традицию — еженедельные пятничные тематические представления в историческом центре города. Они проходили на Крестовоздвиженской площади и улице Металлистов как знак окончания трудовой недели и наступления выходных. За летний сезон было проведено 13 тематических шествий. Эту инициативу активно поддержало бизнес-сообщество.

13 сентября состоялся пятничный уличный туристический карнавал в рамках открытия международного фестиваля молодежных театров GingerFest совместно с молодежным театром «МЮСЛИ». В нем приняли участие труппы из России, Испании, Австрии, Греции, Румынии, Египта и Туниса.

А 14 сентября, в День Тульской области, состоялось закрытие летнего туристического сезона — «Тула. Лето. Море впечатлений». В течение всего дня в историческом центре Тулы работали интерактивные площадки, проходили различные мастер-классы, спектакли и танцевальные представления.

По словам Ларисы Соломатиной, продвижение региона приносит свои плоды: за 2018 год турпоток вырос почти на 27% и составил 828,5 тыс. человек. А за летний сезон 2019 года Тульскую область, по предварительным данным, посетили почти 350 тысяч туристов.

Основной целевой аудиторией Тульского региона как туристского направления являются жители и гости Москвы. Вдоль магистралей, ведущих в Тульскую область из столицы (ул. Большая Тульская, ул. Малая Тульская, Варшавское шоссе и т. д.) установлены рекламные щиты с информацией о Тульской области. Фотографии, презентующие регион, представлены на постоянных выставках в аэропорту Внуково и московском саду имени Баумана.

Ведется оформление станции метро «Тульская» и создание туристско-информационного центра в Москве.

Федеральное агентство по туризму включило Тульскую область в качестве пилотного региона в проект «Русские выходные, или В трех часах до…». Цель проекта — рассказать жителям городов-миллионников о том, где они могут интересно и насыщенно провести свои выходные.

Ведется активная работа над зимним туристическим сезоном, который, несомненно, также станет запоминающимся событием для гостей нашего региона.

Тула впервые представит свой потенциал в сфере активного отдыха: предложит туристам прокатиться по заснеженным горнолыжным спускам в комплексах активного отдыха на горных лыжах, сноубордах и тюбингах, а также покататься на коньках.

В зимний сезон для туристов будет работать специальное мобильное приложение, которое расскажет об интересных местах, маршрутах и событиях Тулы и области. Уникальность приложения в том, что его пользователи получают бесплатную систему лояльности, предоставляющую скидки и бонусы в музеях, ресторанах и других туристических объектах.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 21:08 +1
Другие статьи по темам
Событие
туристический сезонтуристы в Туле
Люди
Лариса Соломатина
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле 25 сентября отключат электроэнергию
Где в Туле 25 сентября отключат электроэнергию
В Тульской области утвержден порядок выезда служб паллиативной помощи к детям
В Тульской области утвержден порядок выезда служб паллиативной помощи к детям
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.