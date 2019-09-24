За летний сезон Тульскую область посетили 350 тысяч туристов

Лариса Соломатина сообщила, что в 2019 году по поручению губернатора Алексея Дюмина ведется активное продвижение региона как туристического бренда. Был разработан и реализован проект «Тула. Лето. Море впечатлений». Его концепция объединила в себе музыкальные, театральные, литературные фестивали, проводимые в Туле и области.



Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В течение летнего сезона в регионе прошел ряд масштабных фестивалей, которые составили основу событийного календаря. Среди них: международные музыкальные фестивали «Среднерусская возвышенность» и «Дикая Мята», фестивали «День пряника» и «Епифанская ярмарка».

Федеральные музеи региона представили популярные у туляков и гостей города фестивали: «Тула оружейная: от мастера до защитника», который проводит Тульский государственный музей оружия, фестиваль реконструкций «Поле Куликово», приуроченный к годовщине Куликовской битвы, IV летний международный фестиваль искусств «Век музыки в усадьбе Поленово», а также флагманскими событиями музея-усадьбы «Ясная Поляна» — фестивали Крапивы и «Толстой». Неотъемлемой частью жизни города стал фестиваль уличных театров «Театральный дворик».

В рамках проекта удалось зародить новую для Тулы традицию — еженедельные пятничные тематические представления в историческом центре города. Они проходили на Крестовоздвиженской площади и улице Металлистов как знак окончания трудовой недели и наступления выходных. За летний сезон было проведено 13 тематических шествий. Эту инициативу активно поддержало бизнес-сообщество.

13 сентября состоялся пятничный уличный туристический карнавал в рамках открытия международного фестиваля молодежных театров GingerFest совместно с молодежным театром «МЮСЛИ». В нем приняли участие труппы из России, Испании, Австрии, Греции, Румынии, Египта и Туниса.

А 14 сентября, в День Тульской области, состоялось закрытие летнего туристического сезона — «Тула. Лето. Море впечатлений». В течение всего дня в историческом центре Тулы работали интерактивные площадки, проходили различные мастер-классы, спектакли и танцевальные представления.

По словам Ларисы Соломатиной, продвижение региона приносит свои плоды: за 2018 год турпоток вырос почти на 27% и составил 828,5 тыс. человек. А за летний сезон 2019 года Тульскую область, по предварительным данным, посетили почти 350 тысяч туристов.

Основной целевой аудиторией Тульского региона как туристского направления являются жители и гости Москвы. Вдоль магистралей, ведущих в Тульскую область из столицы (ул. Большая Тульская, ул. Малая Тульская, Варшавское шоссе и т. д. ) установлены рекламные щиты с информацией о Тульской области. Фотографии, презентующие регион, представлены на постоянных выставках в аэропорту Внуково и московском саду имени Баумана.

Ведется оформление станции метро «Тульская» и создание туристско-информационного центра в Москве.

Федеральное агентство по туризму включило Тульскую область в качестве пилотного региона в проект «Русские выходные, или В трех часах до…». Цель проекта — рассказать жителям городов-миллионников о том, где они могут интересно и насыщенно провести свои выходные.

Ведется активная работа над зимним туристическим сезоном, который, несомненно, также станет запоминающимся событием для гостей нашего региона.

Тула впервые представит свой потенциал в сфере активного отдыха: предложит туристам прокатиться по заснеженным горнолыжным спускам в комплексах активного отдыха на горных лыжах, сноубордах и тюбингах, а также покататься на коньках.

В зимний сезон для туристов будет работать специальное мобильное приложение, которое расскажет об интересных местах, маршрутах и событиях Тулы и области. Уникальность приложения в том, что его пользователи получают бесплатную систему лояльности, предоставляющую скидки и бонусы в музеях, ресторанах и других туристических объектах.