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В тульском Управлении ФСИН России состоится прямая линия для граждан

В тульском Управлении ФСИН России состоится прямая линия для граждан

Все желающие смогут пообщаться с руководителями пенитенциарного ведомства и общественниками.

В среду, 25 сентября, в УФСИН России по Тульской области состоится совместная прямая линия руководства Управления с представителями Общественной наблюдательной комиссии

Жители Тульской области и иных регионов России смогут получить ответы на вопросы, входящие в компетенцию ведомства. В работе прямой линии примет участие заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Тульской области Игорь Крюков и помощник начальника УФСИН по организационно-штатной работе Кирилл Апексимов.

Граждане смогут задать вопросы по соблюдению прав и законных интересов лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях Тульской области, а также узнать о порядке приема на службу в уголовно-исполнительную систему.

Позвонить на прямую линию можно по номеру: 32-98-22, с 16.00 до 17.00.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:10 0
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