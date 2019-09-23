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В Туле УК «Альянс» задолжала 6,5 млн за электроэнергию: возбуждено уголовное дело

В Туле УК «Альянс» задолжала 6,5 млн за электроэнергию: возбуждено уголовное дело

Поводом для этого стали результаты проверки, проведённой прокуратурой Советского района.

Выяснилось, что в УК «Альянс» накопился крупный долг перед основным поставщиком электроэнергии – АО «ТНС Энерго Тула». Коммунальщики задолжали ресурсникам более 6,5 млн рублей.

На счетах управляющей компании находилось около 1,8 млн рублей – эти деньги, согласно судебному решению, организация должна была направить на погашение долга. Однако вся сумма была переведена третьим лицам.

На основании постановления прокурора Советского района возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику имущества путём злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения». Ход расследования взят прокуратурой на контроль.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:41 +2
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