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В Тульской области увеличилось число заболевших энтеровирусной инфекцией

В Тульской области увеличилось число заболевших энтеровирусной инфекцией

За 8 месяцев 2019 года зарегистрировано 14 случаев заболевания.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует, что в осенний период продолжается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями.

В августе-сентябре в регионе наметился рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди населения.

За 8 месяцев 2019 года зарегистрировано 14 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией (ЭВИ), что на 10 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В основном на территории области в структуре ЭВИ по-прежнему преобладают экзантемные и малые формы.

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ?

Энтеровирусная инфекция — инфекционное заболевание, которое характеризуется многообразием возбудителей, разнообразием клинических проявлений с множественными поражениями органов и систем.

Источником энтеровирусных инфекций является больной человек или инфицированный бессимптомный носитель вируса. Вирус может передаваться через грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды, через воду и пищу.

Очень важно соблюдать меры профилактики энтеровирусной инфекции, чтобы избежать заражения энтеровирусной инфекцией:

  • мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой, не трогать грязными руками лицо, нос, глаза;
  • тщательно мыть фрукты и овощи, не покупать продукты и напитки у уличных торговцев;
  • не использовать для охлаждения напитков лед, приготовленный из воды неизвестного качества;
  • не принимать пищу в необорудованных для этой цели местах, в местах с низким уровнем соблюдения санитарной культуры;
  • не употреблять термически необработанные продукты;
  • пить воду только гарантированного качества: бутилированную промышленного производства или кипяченую;
  • избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний;
  • купаться только на специально оборудованных пляжах;
  • избегать во время купания заглатывания воды;
  • защищать пищу от мух;
  • не отпускать ребенка в организованный детский коллектив, если у него есть симптомы заболевания ЭВИ (высокая температура, катаральные явления, сыпь, гиперемия зева и др.).

Ежегодно осенью повышаются риски осложнения эпидситуации по ЭВИ, связанные с формированием организованных детских коллективов и вовлечением в эпидпроцесс школьников и старших возрастных групп.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:05 +3
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