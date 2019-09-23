В Тульской области увеличилось число заболевших энтеровирусной инфекцией

За 8 месяцев 2019 года зарегистрировано 14 случаев заболевания.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует, что в осенний период продолжается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями.

В августе-сентябре в регионе наметился рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди населения.

За 8 месяцев 2019 года зарегистрировано 14 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией (ЭВИ), что на 10 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В основном на территории области в структуре ЭВИ по-прежнему преобладают экзантемные и малые формы.

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ?

Энтеровирусная инфекция — инфекционное заболевание, которое характеризуется многообразием возбудителей, разнообразием клинических проявлений с множественными поражениями органов и систем.

Источником энтеровирусных инфекций является больной человек или инфицированный бессимптомный носитель вируса. Вирус может передаваться через грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды, через воду и пищу.

Очень важно соблюдать меры профилактики энтеровирусной инфекции, чтобы избежать заражения энтеровирусной инфекцией:

мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой, не трогать грязными руками лицо, нос, глаза;

тщательно мыть фрукты и овощи, не покупать продукты и напитки у уличных торговцев;

не использовать для охлаждения напитков лед, приготовленный из воды неизвестного качества;

не принимать пищу в необорудованных для этой цели местах, в местах с низким уровнем соблюдения санитарной культуры;

не употреблять термически необработанные продукты;

пить воду только гарантированного качества: бутилированную промышленного производства или кипяченую;

избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний;

купаться только на специально оборудованных пляжах;

избегать во время купания заглатывания воды;

защищать пищу от мух;

не отпускать ребенка в организованный детский коллектив, если у него есть симптомы заболевания ЭВИ (высокая температура, катаральные явления, сыпь, гиперемия зева и др.).

Ежегодно осенью повышаются риски осложнения эпидситуации по ЭВИ, связанные с формированием организованных детских коллективов и вовлечением в эпидпроцесс школьников и старших возрастных групп.