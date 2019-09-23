Осенью в Туле высадят 243 тысячи тюльпанов и крокусов

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Зеленые насаждения готовят к зиме – с клумб удаляют сухие цветы и ветви, проводят подкормку удобрениями, содержащими фосфор и калий, поливают, укрывают теплолюбивые растения специальным материалом и корой. Работы проводятся по нескольким адресам:

ул. Пролетарская/ул. Епифанская,

у памятника В. В. Вересаеву,

пересечение пр. Ленина и ул. Шевченко,

пр. Ленина/ул. Болдина/ул. Станиславского,

ул. Дмитрия Ульянова, 2.

Озеленение продлится с 25 сентября по 15 ноября. За это время сотрудники МКУ «Сервисный центр города Тулы» и ООО «Дизайн-Стиль» планируют высадить:

650 деревьев (липа, клен, белая акация, рябина, ива плакучая),

7600 кустарников (пузыреплодник, шиповник, барбарис, кизильник, спирея, лапчатка, бирючина, сирень, ива пурпурная, жимолость лесная),

900 многолетников (ирис, пион, виноград девичий, горец сахалинский),

243000 тюльпанов и крокусов.

Посадка на склоне Казанской набережной начнется с 10 октября. Там планируют высадить 50 кленов, 1000 кустарников (бирючина, сирень, шиповник, ива пурпурная, жимолость лесная) и 800 многолетников (ирис, виноград девичий, горец сахалинский). В конце октября там появятся еще 97 деревьев и 173 кустарника. Работы по озеленению пройдут по 22 адресам.