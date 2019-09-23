новости
новости
Регистрация
Осенью в Туле высадят 243 тысячи тюльпанов и крокусов
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Осенью в Туле высадят 243 тысячи тюльпанов и крокусов

Работы по озеленению стартуют в областном центре 25 сентября.

Зеленые насаждения готовят к зиме – с клумб удаляют сухие цветы и ветви, проводят подкормку удобрениями, содержащими фосфор и калий, поливают, укрывают теплолюбивые растения специальным материалом и корой. Работы проводятся по нескольким адресам:

  • ул. Пролетарская/ул. Епифанская,
  • у памятника В. В. Вересаеву,
  • пересечение пр. Ленина и ул. Шевченко,
  • пр. Ленина/ул. Болдина/ул. Станиславского,
  • ул. Дмитрия Ульянова, 2.

Озеленение продлится с 25 сентября по 15 ноября. За это время сотрудники МКУ «Сервисный центр города Тулы» и ООО «Дизайн-Стиль» планируют высадить:

650 деревьев (липа, клен, белая акация, рябина, ива плакучая),
7600 кустарников (пузыреплодник, шиповник, барбарис, кизильник, спирея, лапчатка, бирючина, сирень, ива пурпурная, жимолость лесная),
900 многолетников (ирис, пион, виноград девичий, горец сахалинский),
243000 тюльпанов и крокусов.

Посадка на склоне Казанской набережной начнется с 10 октября. Там планируют высадить 50 кленов, 1000 кустарников (бирючина, сирень, шиповник, ива пурпурная, жимолость лесная) и 800 многолетников (ирис, виноград девичий, горец сахалинский). В конце октября там появятся еще 97 деревьев и 173 кустарника. Работы по озеленению пройдут по 22 адресам.

 

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:30 +2
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыработы по озеленениювысадка цветоввысадка деревьев и кустарниковозеленение Тулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области увеличилось число заболевших энтеровирусной инфекцией
В Тульской области увеличилось число заболевших энтеровирусной инфекцией
В Туле на пр. Ленина спецназ задержал двух мужчин
В Туле на пр. Ленина спецназ задержал двух мужчин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.