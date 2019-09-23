В Тульской области ожидаются заморозки до -3°С

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 24 и 25 сентября в регионе ожидаются заморозки от 0 до -3°С.

В Тульской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Для профилактики возникновения пожаров ГУ МЧС России по Тульской области обращается к жителям региона: будьте бдительны и осторожны, не нарушайте правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей.

Памятка по правилам эксплуатации печного отопления

Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы должны быть тщательно проверены, очищены от сажи и отремонтированы. Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и водоснабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях.

Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей.

На сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый металлический лист размером 50х70 см, который должен быть свободным от дров и других горючих материалов. Не располагайте близко к печи мебель, ковры т.п.

Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи. При устройстве или ремонте отопительных печей допускайте к работе лиц, имеющих соответствующее квалификационное удостоверение.

Памятка по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов

Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйственных постройках содержите в исправном состоянии. Монтаж и ремонт производите только с помощью квалифицированных специалистов.

Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители только заводского изготовления. Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.

В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их и организуйте ремонт с помощью специалиста.

Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели. Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных электроламп и других светильников бумагой, тканями и другими сгораемыми материалами.

Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами. Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть электрические приборы. Не допускайте эксплуатацию электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией.

Памятка по правилам эксплуатации газовых приборов

Соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа. Если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе.

При появлении запаха газа в помещении немедленно погасите топящуюся печь, закройте общий кран на газопроводе и проветрите помещение.

О каждой неисправности газовой сети или приборов необходимо немедленно сообщить в газовую службу.

Перед эксплуатацией газовой печи и баллона пройдите инструктаж по технике безопасности у специалистов, получите документ на право эксплуатации газовых приборов.

Не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил обращения с этими приборами. Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах. Заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах.

Самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах. Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры.

Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне. При утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте и не выключайте свет и электроприборы.

Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды. При появлении запаха газа немедленно выключите газовую плиту, перекройте кран подачи газа, проветрите помещение и вызовите работников газовой службы по телефону «04».