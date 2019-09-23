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В жутком ДТП в Волгоградской области погиб туляк
Фото: 34.мвд.рф.

В жутком ДТП в Волгоградской области погиб туляк

За три часа до аварии водителя останавливали сотрудники Госавтоинспекции и рекомендовали ему отдохнуть.

В ночь на 21 сентября в Волгоградской области на трассе P-22 «Каспий» произошло жуткое ДТП. По данным местной Госавтоинспекции, следуя в сторону Москвы, 56-летний водитель Chevrolet Niva не справился с управлением, выехал на встречку и там по касательной столкнулся с грузовой ГАЗелью, от чего та перевернулась. После этого внедорожник совершил лобовое столкновение с Audi A4.
 
 
В результате ДТП на месте происшествия скончались 64-летний пассажир Chevrolet Niva и 43-летняя пассажирка Audi. Водителей этих автомобилей госпитализировали.
 
«Следует отметить, что за три часа до ДТП автомашина «Нива Шевроле» была остановлена инспекторами ДПС в Городищенском районе. Водителю было рекомендовано остановиться для отдыха. Несмотря на предупреждение инспектора, он продолжил путь», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
 
 
По данным Myslo, погибший в дорожно-транспортном происшествии мужчина жил в поселке Первомайский Щекинского района. Трагедия произошла по дороге из Астрахани.
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Автор: Сергей Стариков
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