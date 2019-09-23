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Synergy Global Forum: как тулякам увидеть Шварценеггера и послушать специалистов по бизнесу

Synergy Global Forum: как тулякам увидеть Шварценеггера и послушать специалистов по бизнесу

Спикеры форума — выдающиеся личности, добившиеся успеха в самых разных областях. 4 октября вы можете увидеть их и послушать на большом экране.

Эксклюзивные видеотрансляции Synergy Global Forum Санкт-Петербург 2019 можно будет увидеть на больших экранах Объединенной сети кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино»).

Synergy Global Forum – это крупнейшее образовательное событие в мире, которое проводится ежегодно с 2015 года. Спикеры форума — выдающиеся личности, добившиеся успеха в самых разных областях.

Только один день, 4 октября, вы сможете увидеть живое выступлений основных спикеров образовательного форума. Билеты на трансляцию уже в продаже kinoteatr.ru.

 

Школа бизнеса «Синергия» проводит ежегодный образовательный форум Synergy Global Forum. В этом году он пройдет 4 и 5 октября в Санкт-Петербурге. На одной площадке собраны предприниматели, первые лица крупных компаний, владельцы бизнеса и те, кто стремится к саморазвитию. Это форум по бизнесу, маркетингу, SMM, развитию личного бренда, продажам, стратегии развития и др.

Особый гость форума в этом году — Арнольд Шварценеггер. Знаменитый актер и губернатор расскажет о составляющих своего успеха, своем личном опыте.

 

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