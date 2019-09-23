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В Щекино из-за антисанитарии закрыли продуктовый магазин

В Щекино из-за антисанитарии закрыли продуктовый магазин

Владелец помещения обязан привести его в порядок за 30 дней.

Судебные приставы исполнили решение Щекинского районного суда о приостановлении работы продуктового магазина на ул. Поселковой в Щекино. Во время проверки там были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

В частности, помещение не обеспечено централизованным водоснабжением и канализацией, отсутствуют моечные ванны, место для сушки инвентаря и туалет для персонала.

Всё это создаёт угрозу здоровью и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Суд приостановил работу магазина на 30 суток. За это время его владелец должен устранить все недостатки.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:32 +1
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Место
Тульская областьЩекино

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