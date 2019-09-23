Какие улицы Тулы будут обесточены 24 сентября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
Во вторник отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. Сойфера,
- ул. Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.),
- ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
- ул. 5-я Криволученская, 22-28 (чётн.),
- ул. Мезенцева, 29-45,
- пер. Южный, 1-12,
- ул. Академика Павлова, 1-19, 2-14,
- Мясново: ул. Воздухофлотская, 3-13 (нечётн.), 15-а, 2-14 (чётн.),
- ул. Лётная, 3-29 (нечётн.), 12-32 (чётн.),
- ул. Планерная, 2, 7-а, 7-б, 9-а, 35, 10-28 (чётн.), 11-31 (нечётн.),
- ул. Кабакова, 1-17 (нечётн.), 1-а, 11-а, 17-а, 2-20 (чётн.), 6-а, 32-в, 35, 36,
- Клинской пр-д, 2-42 (чётн.), 9-43 (нечётн.),
- ул. В. Краснослободская, 5-61 (нечётн.), 61-а, 61-б, 23-а, 23-б, 53-а, 53-б, 8-72 (чётн.),
- ул. Н. Краснослободская, 2-12 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
- ул. Переходная, 4, 5, 6,
- ул. Громова, 1-39 (нечётн.), 2, 2-а, 6-24 (чётн.), 24-а, 24-б, 24-в,
- ул. Ликбеза, 18, 33, 35, 37, 39,
- 2-й пр-д, 9,
- 1-й пр-д, 29,
- ул. Моторная, 2, 48-62,
- 4-й пр-д, 1-а-е, 2-а-д,1-13, 2-20,
- ул. Чмутова, 130-158,
- п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
- ул. Никитина, 8, 10,
- ул. Овражная, 71-95,
- п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-45, 74-108, 116-а, 122-162-а (чётн.),
- ст. Ясная Поляна, 1-а, 1, 2,
- п. Восточный, 27-57.
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