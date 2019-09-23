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Какие улицы Тулы будут обесточены 24 сентября

Какие улицы Тулы будут обесточены 24 сентября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

Во вторник отключения пройдут по следующим адресам:

  • ул. Сойфера,
  • ул. Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.),
  • ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
  • ул. 5-я Криволученская, 22-28 (чётн.),
  • ул. Мезенцева, 29-45,
  • пер. Южный, 1-12,
  • ул. Академика Павлова, 1-19, 2-14,
  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 3-13 (нечётн.), 15-а, 2-14 (чётн.),
  • ул. Лётная, 3-29 (нечётн.), 12-32 (чётн.),
  • ул. Планерная, 2, 7-а, 7-б, 9-а, 35, 10-28 (чётн.), 11-31 (нечётн.),
  • ул. Кабакова, 1-17 (нечётн.), 1-а, 11-а, 17-а, 2-20 (чётн.), 6-а, 32-в, 35, 36,
  • Клинской пр-д, 2-42 (чётн.), 9-43 (нечётн.),
  • ул. В. Краснослободская, 5-61 (нечётн.), 61-а, 61-б, 23-а, 23-б, 53-а, 53-б, 8-72 (чётн.),
  • ул. Н. Краснослободская, 2-12 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
  • ул. Переходная, 4, 5, 6,
  • ул. Громова, 1-39 (нечётн.), 2, 2-а, 6-24 (чётн.), 24-а, 24-б, 24-в,
  • ул. Ликбеза, 18, 33, 35, 37, 39,
  • 2-й пр-д, 9,
  • 1-й пр-д, 29,
  • ул. Моторная, 2, 48-62,
  • 4-й пр-д, 1-а-е, 2-а-д,1-13, 2-20,
  • ул. Чмутова, 130-158,
  • п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
  • ул. Никитина, 8, 10,
  • ул. Овражная, 71-95,
  • п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-45, 74-108, 116-а, 122-162-а (чётн.),
  • ст. Ясная Поляна, 1-а, 1, 2,
  • п. Восточный, 27-57.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:47 0
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