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В доме на проспекте Ленина в Туле произошёл серьёзный пожар

В доме на проспекте Ленина в Туле произошёл серьёзный пожар

На месте происшествия работают не менее пяти расчётов.

Как сообщает корреспондент Myslo, в ночь на 24 сентября к дому № 52 по проспекту Ленина прибыли не менее пяти пожарных расчетов. По предварительным данным в подъезде, расположенном рядом с кофейней «Mr. Cup» произошло возгорание в электрощитовой.

До прибытия на место происшествия электриков пожарные использовали для тушения огнетушители и специальные «бомбочки» - автономные установки газового пожаротушения, чтобы минимизировать процесс горения.

В общей сложности на ликвидацию возгорания ушло около 30-40 минут, большую часть из которых заняло ожидание электриков. Жильцы дома отказались от эвакуации, несмотря на сильное задымление в подъезде. Пострадавших в результате происшествия нет.

В месте, где находился очаг возгорания, были обнаружены остатки предмета, похожего на бензиновый электрогенератор. Причину пожара предстоит установить специалистам.

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Пожар в доме на проспекте Ленина, Фото: 1
Пожар в доме на проспекте Ленина, Фото: 2
Пожар в доме на проспекте Ленина, Фото: 3
Пожар в доме на проспекте Ленина, Фото: 4
Пожар в доме на проспекте Ленина, Фото: 5
Пожар в доме на проспекте Ленина, Фото: 6
Пожар в доме на проспекте Ленина, Фото: 7
Пожар в доме на проспекте Ленина, Фото: 8
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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