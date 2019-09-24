В доме на проспекте Ленина в Туле произошёл серьёзный пожар

Как сообщает корреспондент Myslo, в ночь на 24 сентября к дому № 52 по проспекту Ленина прибыли не менее пяти пожарных расчетов. По предварительным данным в подъезде, расположенном рядом с кофейней «Mr. Cup» произошло возгорание в электрощитовой.



До прибытия на место происшествия электриков пожарные использовали для тушения огнетушители и специальные «бомбочки» - автономные установки газового пожаротушения, чтобы минимизировать процесс горения.



В общей сложности на ликвидацию возгорания ушло около 30-40 минут, большую часть из которых заняло ожидание электриков. Жильцы дома отказались от эвакуации, несмотря на сильное задымление в подъезде. Пострадавших в результате происшествия нет.



В месте, где находился очаг возгорания, были обнаружены остатки предмета, похожего на бензиновый электрогенератор. Причину пожара предстоит установить специалистам.