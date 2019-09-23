Тульский Роспотребнадзор обязал магазин вернуть клиенту деньги за слишком большой диван

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Новомосковский отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области помог покупателям вернуть деньги за некачественную мебель. Иск был подан к индивидуальному предпринимателю – владелице двух магазинов на территории города.

Причиной обращений потребителей стало неисполнение обязательства по возврату денег за некачественный товар, а также за диван, не подошедший по габаритам. Купленный образец на деле оказался больше, чем было заявлено при продаже, однако принять его обратно бизнесвумен не пожелала.

Специалистами Роспотребнадзора был подан иск о расторжении договора купли-продажи, взыскании уплаченной суммы, неустойки и компенсации морального вреда. Все требования были удовлетворены – владелица магазина должна вернуть клиентам 118 266 рублей – почти на 40 тысяч рублей больше изначально уплаченной ими суммы.