новости
новости
Регистрация
Тульский Роспотребнадзор обязал магазин вернуть клиенту деньги за слишком большой диван
Фото: techport.ru.

Тульский Роспотребнадзор обязал магазин вернуть клиенту деньги за слишком большой диван

Добровольно выполнить законные требования покупателей владелица торговой точки не пожелала, поэтому пришлось обращаться в суд.

Новомосковский отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области помог покупателям вернуть деньги за некачественную мебель. Иск был подан к индивидуальному предпринимателю – владелице двух магазинов на территории города.

Причиной обращений потребителей стало неисполнение обязательства по возврату денег за некачественный товар, а также за диван, не подошедший по габаритам. Купленный образец на деле оказался больше, чем было заявлено при продаже, однако принять его обратно бизнесвумен не пожелала.

Специалистами Роспотребнадзора был подан иск о расторжении договора купли-продажи, взыскании уплаченной суммы, неустойки и компенсации морального вреда. Все требования были удовлетворены – владелица магазина должна вернуть клиентам 118 266 рублей – почти на 40 тысяч рублей больше изначально уплаченной ими суммы.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 +7
Другие статьи по темам
Событие
Управление Роспотребнадзора по Тульской областизащита прав потребителейвозврат денег за некачественный товаррешение суда
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы будут обесточены 24 сентября
Какие улицы Тулы будут обесточены 24 сентября
На ул. Рязанской в Туле мотоциклистом «выбили сплит»
На ул. Рязанской в Туле мотоциклистом «выбили сплит»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.