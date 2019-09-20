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Туляки смогут отправить письмо Черчесову и Дзюбе
Фото из архива Myslo.

Туляки смогут отправить письмо Черчесову и Дзюбе

Почта России и Российский футбольный союз (РФС) заключили соглашение о сотрудничестве.

Стороны планируют реализовать совместные мероприятия по популяризации российского футбола, поддержке детско-юношеского спорта и здорового образа жизни. Соглашение действует до 31 декабря 2020 года с возможностью его пролонгации на последующие два календарных года. 

Уже в ближайшее время РФС и Почта России запустят по стране два масштабных проекта.

В почтовых отделениях появится официальный ящик национальной сборной, который даст посетителям возможность отправить письма главному тренеру Станиславу Черчесову и всем футболистам.

Письма будут регистрироваться, а наиболее удачливые болельщики получат шанс попасть на тренировки, матчи сборной или же смогут встретиться со своими кумирами.

Вторым проектом станет совместная социальная инициатива сторон под названием «Мяч на Почте», благодаря которому жители отдаленных малых городов и сельских поселений получат возможность бесплатно на время взять мяч в отделении Почты России для игры в футбол.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:07 0
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