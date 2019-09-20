На Куликовом поле отреставрируют церковь Сергия Радонежского

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Церковь Сергия Радонежского на Куликовом поле, которая была построена в начале прошлого века, собираются отреставрировать. Тендер объявило федеральное учреждение «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

Деньги на восстановление поступят из федерального бюджета. Планируется, что реставраторы завершат внутренние и внешние работы в октябре 2020 года.

По данным rostender.info, стоимость оценивается в 13,4 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 14 октября, а 21 октября будет назван победитель.

Церковь Сергия Радонежского построена в 1915 году по проекту архитектора Щусева на предполагаемом месте Куликовской битвы. Она признана объектом культурного наследия.