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На Куликовом поле отреставрируют церковь Сергия Радонежского
Фото: kelohouse.ru

На Куликовом поле отреставрируют церковь Сергия Радонежского

Стоимость работ оценили в 13,4 млн рублей.

Церковь Сергия Радонежского на Куликовом поле, которая была построена в начале прошлого века, собираются отреставрировать. Тендер объявило федеральное учреждение «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».
 
Деньги на восстановление поступят из федерального бюджета. Планируется, что реставраторы завершат внутренние и внешние работы в октябре 2020 года.
 
По данным rostender.info, стоимость оценивается в 13,4 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 14 октября, а 21 октября будет назван победитель. 
 
Церковь Сергия Радонежского построена в 1915 году по проекту архитектора Щусева на предполагаемом месте Куликовской битвы. Она признана объектом культурного наследия.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:16 0
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