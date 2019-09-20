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Главным врачом Тульской облбольницы назначена Анна Савищева
Фото twitter.com

Главным врачом Тульской облбольницы назначена Анна Савищева

Сегодня, 20 сентября, Анна Савищева была представлена коллективу медицинского учреждения.

Анна Александровна окончила Ярославскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Терапия», сертификат специалиста по специальностям: «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Терапия», «Кардиология», «Эхокардиография», «Функциональная диагностика».

Свой трудовой путь Анна Савищева начала санитаркой в тульской Городской больнице №2, затем работала там же участковым терапевтом.

В Тульской областной клинической больнице с 2000 г. по 2014 г.  работала врачом-терапевтом, заведующей Центром реабилитации. До назначения главным врачом областной больницы возглавляла тульскую городскую больницу №13.

Представляя Анну Александровну Савищеву коллективу областной больницы, министр здравоохранения региона Андрей Третьяков отметил, что Анна Александровна обладает большим опытом работы в практической медицине, хорошо знает административные процессы организации здравоохранения, знакома с коллективом областной больницы на собственном опыте.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:40 +3
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Место
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