В тульской Северной Мызе убрана свалка площадью 136 тысяч квадратных метров

Состояние одной из свалок на момент проверки. Фото предоставлены пресс-службой прокуратуры Тульской области.

В январе и мае этого года прокуратура Центрального района провела проверки по публикациям в СМИ и по обращению жителя города о несоблюдении природоохранного законодательства в микрорайоне Северная Мыза.

Было установлено, что хозяйствующие субъекты не принимали мер по своевременной очистке, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов. Это 10 земельных участков общей площадью 136 тыс. кв. м.

По постановлениям прокурора ООО «МГ — Финанс» и его генерального директора привлекли к административной ответственности. Юридическое лицо оштрафовали на 100 тысяч рублей, а генерального директора на 10 тысяч. Кроме того, прокуратура внесла представления с требованием вывезти мусор, благоустроить территорию и организовать уборку с регулярным контролем за состоянием вышеуказанной территории.

Ирина Бацейкина, старший помощник прокурора Тульской области - По результатам контрольной проверки установлено, что указанные требования не были исполнены. В связи с изложенным, в июне 2019 года прокурором города в Ленинский районный суд Тульской области направлено исковое заявление с требованием обязать собственника и арендатора земельных участков ликвидировать свалку твердых бытовых отходов и строительного мусора.

Решением Ленинского районного суда исковое заявление удовлетворено в полном объеме. Исполнение решения суда находилось на контроле у прокуратуры. На момент публикации свалка полностью ликвидирована.