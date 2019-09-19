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По программе «Народный бюджет» в тульских многоэтажках меняют лифты
Фото пресс-службы администрации Тулы.

По программе «Народный бюджет» в тульских многоэтажках меняют лифты

Новые подъемники в рамках данной программы установят в трех многоквартирных домах.

Новый лифт скоро начнет работать в одноподъездном доме №47-б по ул. Металлургов – это криволученская 16-этажка. Подрядчик приступил к работам на объекте в середине августа 2019 года. Сейчас работы выполнены на 60%.

- Лифт устанавливаем белорусского производства, его грузоподъемность 630 кг. Скорость лифта – 1 метр в секунду. Старый лифт отработал более четверти века, что превышает положенный срок. Ростехнадзор запретил его эксплуатацию, была необходима замена. Срок службы нового лифта также составляет 25 лет, — отметил заместитель гендиректора подрядной организации «Вектор» Олег Шульцтмейстер.

По условиям программы «Народный бюджет» софинансирование работ со стороны жителей составляет 20%. Стоимость лифта в 16-этажном доме на ул. Металлургов составила около 3 млн рублей. Из них 589 тысяч собрали жители.

– В этом году по программе «Народный бюджет» замена лифта производится на ул. Демонстрации, 17. Там работы почти завершены. В доме 47-б по ул. Металлургов работы по контракту подрядчик должен закончить к 17 октября 2019 года. Еще три лифта поменяют в доме №1 по ул. Сойфера. К монтажу подъемника там приступят с 23 сентября, — рассказал директор МУ «Городская Служба Единого Заказчика» Алексей Федосеев.

В этом году по программе «Народный бюджет» в Туле реализуются 55 проектов: это работы в многоквартирных домах по замене лифтов, ремонт межпанельных швов, подъездов. Ремонт автомобильных дорог, социальных объектов — детских садов и школ. В них производят замену оконных блоков, ремонт кровель и т. д. На реализацию программы направлено в общей сложности 170 миллионов рублей.

На данный момент из 55 объектов работы полностью завершены на 35.

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Замена лифта ул. Металлургов, 47б, Фото: 1
Замена лифта ул. Металлургов, 47б, Фото: 2
Замена лифта ул. Металлургов, 47б, Фото: 3
Замена лифта ул. Металлургов, 47б, Фото: 4
Замена лифта ул. Металлургов, 47б, Фото: 5
Замена лифта ул. Металлургов, 47б, Фото: 6
Замена лифта ул. Металлургов, 47б, Фото: 7
Замена лифта ул. Металлургов, 47б, Фото: 8
Замена лифта ул. Металлургов, 47б, Фото: 9
Замена лифта ул. Металлургов, 47б, Фото: 10
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