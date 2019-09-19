В Туле открыли бюст выдающемуся конструктору Николаю Афанасьеву

19 сентября, в День оружейника, на Аллее славы знаменитых оружейников у Тульского государственного музея оружия состоялось открытие бюста знаменитого конструктора стрелкового вооружения, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР, заслуженного изобретателя РСФСР Николая Михайловича Афанасьева.

Инициатором установки бюста выступило АО «КБП». Афанасьев — создатель крупнокалиберного пулемета А-12,7, 11 различных высокотемпных авиационных и зенитных пушек различных калибров, целого ряда образцов стрелкового оружия.

В церемонии принял участие губернатор Тульской области. Алексей Дюмин отметил, что имя Николая Михайловича Афанасьева известно не только у нас в стране, но и за рубежом.

- Николай Михайлович Афанасьев родился в Санкт-Петербурге, но большую часть жизни он посвятил городе-герою Туле. Авиационные и зенитные пушки и пулеметы, разработанные Николаем Михайловичем, и сейчас стоят на вооружении 29 стран мира. Его имя навсегда вписано в историю российского оружейного дела. В годы войны Николай Михайлович работал сутками, создавая и модернизируя оружие.

В начале войны Николай Афанасьев настойчиво просился на фронт. Только в сентябре 1941 года его направили в Рязань в отдельный запасной автотранспортный полк. Когда Николай Михайлович прибыл к месту назначения, полк уехал на Урал. В Рязани же остался один батальон. К этому времени был взят город Михайлов, немцы подошли к Туле.

- Помню, нас подняли в 4 утра. Заняли оборону в 20 км от Рязани, вспоминал Афанасьев. - Немцы в нескольких метрах от нас, а мы в окопах. День ждем, второй, третий... Оказалось, одна из немецких воинских частей вырвалась вперед, да, вероятно, силенок у них было маловато для наступления. Видимо, ждали подкрепления. А разгромить нас было пара пустяков: у нас не было пушек, не хватало винтовок, минометов. Так мы простояли недели две. А потом пришла 330-я стрелковая дивизия, и мы перешли в наступление. Освободили Михайлов, дошли до Ефремова. Наш батальон сыграл определенную роль в обороне Рязани. Против 2500 немцев выступили 800 советских бойцов.

А однажды Афанасьеву позвонил знакомый и сказал: "Коля, минометы рвутся, люди гибнут. Надо помочь. Ты же изобретатель. Приходи к нам в минометный отдел, покажем тебе все предохранители". И Николай Михайлович согласился и с заданием справился блестяще - 11 заводов страны работали, чтобы обеспечить все минометы предохранителями, которые придумал Афанасьев. Предохранитель конструкции Афанасьева отличался высокой надежностью и спас тысячи жизней бойцам.

На открытии бюста присутствовал и сын Афанасьева - Евгений Николаевич, ныне пенсионер. Преподавал в ТулГУ стрелково-пушечное вооружение, работал в налоговой.

- Сегодня я испытываю огромную гордость за всех оружейников. Смотрите, бюсты Макарова, Шипунова, Грязева... Они дружили с отцом, я их прекрасно помню. У нас очень хорошая семья, спокойная, крепкая. И даже если отец пропадал днем на работе, но вечер-то наш! У папы было очень большое трудолюбие, ну и талант. Его идей хватало на всё окружение - и на подчиненных, и на друзей. На пенсию он ушел в 83 года, а начинал еще мальчишкой, так что работе он посвятил всю жизнь.

Умер Николай Михайлович Афанасьев 15 марта 2009 года, похоронен в Туле на Смоленском кладбище.