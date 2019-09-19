Избирком: «Заявления от Евгения Авилова об отказе от мандата нет»

Сегодня на ряде тульских сайтов со ссылкой на телеграм-каналы появилась информация об отказе Евгений Авилова от мандата депутата Тульской городской думы.

В городской избирательной комиссии Тулы эту информацию не подтвердили:

«Нам данный момент у нас нет заявления от Евгения Авилова об отказе от мандата», — сообщила председатель ТИК Центрального района Тулы Марина Балашкина.

Однако, по данным источников, намерения отказаться от мандата депутата гордумы у Евгения Авилова все же есть. Официально об этом станет известно в ближайшие дни.

Напомним, глава администрации Тулы на минувших выборах возглавлял список кандидатов от «Единой России». С этого понедельника Евгений Авилов ушел в отпуск, а его обязанности исполняет переведенный с должности министра сельского хозяйства Тульской области на пост первого заместителя главы администрации Дмитрий Миляев.

Губернатор в понедельник же на оперативном совещании наградил медалью «Трудовая доблесть» III степени и пожелал ему успехов в работе в администрации Тулы.