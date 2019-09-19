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Избирком: «Заявления от Евгения Авилова об отказе от мандата нет»

Избирком: «Заявления от Евгения Авилова об отказе от мандата нет»

Глава администрации Тулы на минувших выборах возглавлял список кандидатов от партии «Единая Россия».

Сегодня на ряде тульских сайтов со ссылкой на телеграм-каналы появилась информация об отказе Евгений Авилова от мандата депутата Тульской городской думы.

В городской избирательной комиссии Тулы эту информацию не подтвердили:

«Нам данный момент у нас нет заявления от Евгения Авилова об отказе от мандата», — сообщила председатель ТИК Центрального района Тулы Марина Балашкина.

Однако, по данным источников, намерения отказаться от мандата депутата гордумы у Евгения Авилова все же есть. Официально об этом станет известно в ближайшие дни.

 

Напомним, глава администрации Тулы на минувших выборах возглавлял список кандидатов от «Единой России». С этого понедельника Евгений Авилов ушел в отпуск, а его обязанности исполняет переведенный с должности министра сельского хозяйства Тульской области на пост первого заместителя главы администрации Дмитрий Миляев.

Губернатор в понедельник же на оперативном совещании наградил медалью «Трудовая доблесть» III степени и пожелал ему успехов в работе в администрации Тулы.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:50 0
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