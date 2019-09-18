Туляки могут получить доступ к миллиону электронных медицинских документов

Наш регион одним из первых в России успешно внедрил новый онлайн-сервис для пациентов учреждений здравоохранения.

Сервис разработан на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения в рамках профильного нацпроекта. Передавать документы в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» в Тульской области начали в мае текущего года.

За четыре месяца он пополнился на 1152000 документов. Это протоколы врачебных консультаций, телемедицинских, лабораторных и инструментальных исследований.

– В Реестр передаются медицинские документы из всех государственных учреждений здравоохранения региона, – рассказала замминистра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина. – Жители области могут в любой момент получить необходимый протокол проведенного лечения, заверенный электронной подписью врача. Создание электронного реестра – это еще один значимый шаг на пути к реализации принципа открытости здравоохранения.

Все оцифрованные документы пациенты могут найти в личном кабинете на портале госуслуг, в разделе «Моё здоровье».