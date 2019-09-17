Где в Туле отключат электроэнергию 18 сентября
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Металлургов, 86, 88,
- ул. Декабристов, 178-б, 147-а, 141-175,
- ул. Комарова, 50, 52,
- ул. Планировочная, 1-8,
- ул. Белинского, 86, 89, 91,
- ул. Новомосковская, 15, 13-а, 21, 17, 19,
- ул. Кауля, 3 к. , 3 к. 2,
- ул. Седова, 43, 45, 47,
- ул. П. Морозова, 2-60 (чётн.), 1-а, 1-39 (нечётн.),
- ул. Газовая, 52, 55,
- пер. Репина, 42, 44,
- пер. Репина, 31, 33, 34, 35, 37, 40, 42,
- ул. Айвазовского, 28-40 (чётн.), 23-39 (нечётн.),
- ул. Шухова, 6-б, 4, 2, 4-б, 6, 4-а, 6-а, 14-а, 10-б, 12, 14,
- ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б,
- ул. Кольцова, 1-а, 3-а,
- ул. Немцова, 10,
- ул. Каракозова, 65, 66
- п. Косая Гора: ул. М. Горького, 27, 29, 23, 48, 42, 44, 46, 31,
- ул. Гагарина, 27, 31, 29,
- мкр. Солнечный: 3-й Солнечный пр-д, 22, 8, 12, 18,
- 4-й Солнечный пр-д, 4, 5,
- 5-й Солнечный пр-д, 9, 11, 6,
- 7-й Солнечный пр-д, 17,
- Мясново: ул. Дружбы, 11-33 (нечётн.),
- ул. Полюсная, 34-52 (чётн.), 25-39 (нечётн.),
- Парашютный пр-д, 22-34 (чётн.), 21-27 (нечётн.),
- ул. Тихмянова, 26-34 (чётн.), 13-19-а (нечётн.),
- 15-й пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- ул. Кабакова, 88, 90,
- п. Октябрьский, 23-35,
- п. Трудовой, 149-186,
- ул. Володарского, 1-22,
- ул. Мичурина, 1-17,
- ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
- ул. Чапаева, 1-12,
- п. Южный, ул. Кирпичная, 38-43.
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