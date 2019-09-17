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Тульский социальный хоррор «В поисках Валентины Абрамовой» – участник фестиваля «Артдокфест»

Тульский социальный хоррор «В поисках Валентины Абрамовой» – участник фестиваля «Артдокфест»

Проголосовать за фильм можно до 12 декабря.

Международный фестиваль документального кино «АРТДОКФЕСТ» на сегодняшний день – это самый крупный в России фестиваль документального кино, по количеству фильмов, сеансов и объему деловой программы. В этом году он проходит в 13-й раз – с 5 по 12 декабря 2019 года.

Один из этапов фестиваля – зрительское голосование в группе фестиваля в Фейсбуке. Судьба авторов фильмов в руках зрителей. Именно они решают, кому отдать Зрительский Приз. Каждому зрителю рекомендуем голосовать только за за одну картину, но окончательное решение остается за вами – если очень понравились несколько картин, то можно проголосовать за них.

Кому достанется Приз Зрителей станет известно 12 декабря в Москве, на торжественной церемонии закрытия «Артдокфеста-2019».

Все фильмы программы доступны к просмотру здесь. А голосовать за понравившиеся надо в группе фестиваля в Фейсбуке

В этом году в числе претендентов на получение приза есть и тульская заявка – фильм Валерия Отставных «В поисках Валентины Абрамовой».

Как рассказывает сам автор, фильм на примере конкретной истории говорит о равнодушии и безразличии людей друг к другу. Поводом для его создания стала новость об обнаружении более 10 лет назад в одной из квартир Щекино мумифицированного трупа женщины – Валентины Абрамовой. Тело пролежало в квартире 13 лет и за это время никто не хватился одинокой бывшей учительницы музыки. Соседи, социальные службы, коммунальщики, пенсионный фонд, почта…Кропотливая работа по восстановлению истории Валентины длилась шесть лет, и закончилась она только в этом году. О фильме Myslo публиковал ранее.

Создатели фильма просят туляков поддержать их работу и проголосовать в группе фестиваля в Фейсбуке. 

 

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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 22:34 0
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Люди
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Место
Тула

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