В Тульской области планируют построить завод по переработке древесных отходов

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В тульской «Октаве» в рамках выездной сессии Корпорации «МСП» состоялась презентация инвестиционных проектов региона.

В мероприятии приняли участие губернатор Алексей Дюмин, генеральный директор Корпорации «МСП» Александр Браверман и инвесторы. Глава региона поблагодарил Александра Бравермана за особое внимание к Тульской области.

В начале года на аналогичной встрече было рассмотрено семь проектов. Три из них уже реализуются (ООО «Энергомаш», ООО ПП «Мехмаш», ООО «Аврора-Гринн»). Остальные планируется запустить до конца года.

Алексей Дюмин сообщил, что программы, реализуемые Корпорацией «МСП» и «МСП Банком», остаются важными инструментами поддержки на федеральном уровне:

– У нас эффективно работают гарантийный фонд и фонд поддержки малого предпринимательства. Они предоставляют бизнесу кредиты по ставке от 1% годовых.

Александр Браверман подчеркнул, что Корпорация проводит встречи с предпринимателями Тулы на системной основе – у малого и среднего бизнеса в регионе хороший потенциал роста:

«Мы видим востребованность поддержки Корпорации. Руководством региона созданы все условия для развития МСП. По результатам предыдущих стратегических сессий было отобрано 14 проектов и 10 из них уже одобрено. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет 3,5 млрд рублей».

Губернатор отметил, что регион использует все формы поддержки малого бизнеса, активно сотрудничает с федеральными институтами развития.

«Корпорация «МСП» – надёжный партнёр в этой работе. С 2016 года благодаря помощи Корпорации 63 проекта получили путёвку в жизнь. Общий объём финансовой поддержки составил почти 1,4 млрд рублей».

новые инвестпроекты тульской области

В рамках сессии было рассмотрено семь инвестиционных проектов тульских предприятий. «Первая Заготовительная Компания», занимающаяся переработкой бытового, металлического, автомобильного лома и металлических конструкций, планирует покупку нового оборудования.

Компания «Биологические очистные сооружения-Эксплуатация», занимающаяся очисткой сточных вод в Узловой, будет модернизировать производство.

Компания «БиоСофи» представила проект по производству пробиотической кормовой добавки, консервантов для силосования кормов, биодеструкторов органических веществ.

«Единая Служба Такси» планирует расширение автопарка – инвестиции будут направлены на создание специализированного диагностического центра и разработку инновационной системы управления автопарком.

Резидент ОЭЗ «Узловая» – компания «Мистраль-Тула» – представила проект по строительству завода экологически чистой переработки древесных отходов. Особенность проекта – в применении уникальных для России технологий переработки. Компания будет выпускать биоудобрение, которое помогает восстановить почву и может служить кормовой добавкой для животноводства.

Свои проекты также представили экспортоориентированный завод глубокой переработки молока «Лактопром» и типография «Борус-Принт», которая будет модернизироваться для повышения производительности труда.

Общий объем инвестиций в проекты может составить около 3 млрд рублей, планируется создать 211 новых рабочих мест.