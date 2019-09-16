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Алексей Дюмин пожелал Дмитрию Миляеву успехов в работе в администрации Тулы

Алексей Дюмин пожелал Дмитрию Миляеву успехов в работе в администрации Тулы

За вклад в развитие сельского хозяйства губернатор наградил Дмитрия Миляева медалью «Трудовая доблесть» III степени.

16 сентября на оперативном совещании с членами правительства Тульской области губернатор Алексей Дюмин объявил о кадровых перестановках. Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев назначен первым заместителем главы администрации города Тулы.

Глава региона отметил, что за 8 лет работы Дмитрия Миляева в министерстве сельского хозяйства в отрасли достигнуты заметные успехи. Реализованы крупные проекты в сфере животноводства. В растениеводстве совершен настоящий прорыв — с каждым годом наращивались объемы производства зерна.

– Рассчитываю, что и на новом месте Вам удастся достичь высоких результатов. Решение городских проблем — большая ответственность и требует полной включенности. Фронт работ Вам достался непростой. Стоит много задач по развитию областного центра, которые Вам предстоит решать. Желаю успехов, — сказал Алексей Дюмин Дмитрию Миляеву.

 

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