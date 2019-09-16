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На улице Оборонной в Туле установили 81 дорожный знак и 15 светофоров
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На улице Оборонной в Туле установили 81 дорожный знак и 15 светофоров

Сегодня в Туле состоялась приемка работ на улице Оборонной. Ремонт выполнили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы на объекте проводились комплексно. Ремонтировали проезжую часть и трамвайные пути, обустраивали тротуары. Выполнены мероприятия по обеспечению доступной среды. Кроме того, главное управление по Центральному территориальному округу совместно с управлением по административно-техническому надзору провели работу с собственниками зданий по приведению в порядок фасадов. Аварийные дома вдоль проезжей части снесли, привели в нормативное состояние ограждения и заборы, кронировали деревья.

Ремонт одной из главных городских транспортных артерий стартовал 3 июля 2019 года.

Он проходил в несколько этапов. Сначала на участке от ул. Советской до ул. Колетвинова, затем на отрезке от улицы Колетвинова до улицы Л. Толстого. Последний участок — от улицы Л. Толстого до улицы Кауля. На каждом из трех участков было ограничено движение транспорта. Полностью улицу Оборонную на время ремонта не перекрывали, только частично — от перекрестка до перекреста.

С 16 августа, как и планировали, движение было открыто по всей улице. Но работы продолжались в круглосуточном режиме. Общая протяженность участка, на котором прошли работы, — 2,25 км. Сметная стоимость работ по ремонту около 101 млн рублей.

Проведены следующие виды работ:

  • ремонт межрельсового пространства с устройством покрытия из литой смеси «Лемпруф» — 9679 м²;
  • ремонт и замена смотровых и дождеприемных колодцев;
  • ремонт дорожного полотна — 29 624,8 м²;
  • ремонт тротуаров — 15387,85 м²;
  • замена бортового камня в количестве 6892 шт.;
  • установлены дорожные знаки — 81 шт.;
  • установлены светофорные объекты (Оборонная/Советская, Оборонная/Некрасова) — 15 шт.
  • установлены барьерные ограждения — 228 п. м.
  • нанесена дорожная разметка — 1063,30 п.м.
  • заменен остановочный павильон — 1 шт.

Сегодня, 16 сентября, специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, главного управления по Центральному территориальному округу, сотрудники подрядной организации, учреждений, контролирующих производство работ, представители общественности подписали акт приемки выполненных работ.

– Работы на улице Оборонной приняты без замечаний, — отметил заместитель главы администрации города Тулы — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.

Выполненные работы оценил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области — директор департамента дорожного хозяйства Игорь Сиунов:

– Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил закончить работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории региона до 1 октября 2019 года. В рамках проекта будет отремонтировано 198 километров дорог, и самый большой объем ремонта — в городе Туле. На сегодняшний день выполнено 99 процентов работ в Тульской области.

Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заключен муниципальный контракт на сумму 534 млн рублей по ремонту дорог общего пользования. Данным контрактом предусмотрен ремонт 17 объектов. В настоящее время работы ведутся на 9 объектах, на 8 объектах работы выполнены, 7 приняты комиссионно.

Общее выполнение контракта составляет 90%.

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