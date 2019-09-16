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Дмитрий Миляев будет исполнять обязанности главы администрации Тулы

Дмитрий Миляев будет исполнять обязанности главы администрации Тулы

Он назначен первым заместителем главы администрации, а с 17 сентября – еще и и.о.

На должность первого заместителя главы администрации Тулы Дмитрий Миляев назначен 16 сентября распоряжением Евгения Авилова.

Сегодня на еженедельном оперативном совещании в администрации Тулы, Евгений Авилов представил Дмитрия Миляева также в качестве и.о. главы администрации Тулы, так как уходит в отпуск.

Ранее Дмитрий Миляев занимал должность заместителя председателя правительства Тульской области — министр сельского хозяйства Тульской области.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:43 −2
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