Дмитрий Миляев будет исполнять обязанности главы администрации Тулы
Он назначен первым заместителем главы администрации, а с 17 сентября – еще и и.о.
На должность первого заместителя главы администрации Тулы Дмитрий Миляев назначен 16 сентября распоряжением Евгения Авилова.
Сегодня на еженедельном оперативном совещании в администрации Тулы, Евгений Авилов представил Дмитрия Миляева также в качестве и.о. главы администрации Тулы, так как уходит в отпуск.
Ранее Дмитрий Миляев занимал должность заместителя председателя правительства Тульской области — министр сельского хозяйства Тульской области.
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