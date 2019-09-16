Тула присоединится ко Всероссийскому дню бега

Фото из архива Myslo.

21 сентября в Центральном парке Тулы в 11.00 начнется спортивное мероприятие «Кросс нации — 2019». Любители легкой атлетики и здорового образа жизни выйдут на старт в один день по всей России.

Дистанции забега:

Мандатная комиссия по регистрации участников и выдаче стартовых номеров работает с 18 по 20 сентября с 10.00 до 17.00 на стадионе «Арсенал» (Восточная трибуна, к. 109). Также зарегистрироваться можно будет 21 сентября с 9.00.

Телефон для справок 35-92-47.